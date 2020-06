Begeisterung für das Welterbe entfachen

Eine breite Begeisterung für das einzige Welterbe in Westfalen möchten die Aktiven zuallererst entfachen: “Wir wollen die Herzen der Menschen gewinnen”, hat sich Professor Dr. Christoph Stiegemann, Direktor des Diözesanmuseums Paderborn und Leiter des wissenschaftlichen Kompetenzteams zur Erschließung des Westwerks, auf die Fahnen geschrieben. Stiegemann gehört zu den Motoren der Vereinsgründung.

Den Vorsitz des „Fördervereins Karolingisches Westwerk Corvey“ übernimmt Rudolf Jäger. Der Banker, langjähriges Vorstandsmitglied der Verbundvolksbank OWL, widmet sich nach Eintritt in den Ruhestand dem Juwel im Weserbogen. „Corvey liegt mir am Herzen“, begründet Rudolf Jäger (68) sein Engagement. „Das Westwerk ist weithin einzigartig – das einzige Welterbe in Westfalen. Ich hoffe sehr, dass wir die Identifikation der Menschen mit diesem Leuchtturm intensivieren.“

Hoffen auf viel Unterstützung

In dieser Mission steht ihm als stellvertretender Vorsitzender ein Geistlicher zur Seite, der Corvey kennt: Domkapitular Monsignore Andreas Kurte (56), von 2003 bis 2008 Pfarrdechant in Höxter und jetzt Leiter der Zentralabteilung Pastorales Personal im Erzbischöflichen Generalvikariat, übernimmt mit Leidenschaft im Verein Verantwortung. Kurte ist ein ausgewiesener Kenner der monastischen Geschichte dieses Zentrums der Christenheit und hat 2017 ein Buch über die Äbte, Fürstäbte und Fürstbischöfe der ehemaligen Reichsabtei geschrieben.

Jetzt hofft er, dass viele Menschen den neuen Verein unterstützen. Höxters Stadtarchivar Michael Koch übernimmt im Vorstand die Aufgaben des Schriftführers. Friedhelm Meyer (Schatzmeister, Paderborn, bis 2010 Leiter der Stadtkämmerei) und Martin Bienen (stellvertretender Schatzmeister, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer aus Paderborn) komplettieren das Leitungsteam.

Professor Stiegemann arbeitet seit der großen Karolinger-Ausstellung 1999 im Museum in Paderborn eng mit Friedhelm Meyer und Martin Bienen zusammen. In dieser bewährten Konstellation wollen die drei nun gemeinsam den Förderverein etablieren.

Arbeit konzentriert sich auf Westwerk

Konzentrieren soll sich das Engagement – wie der Vereinsname verdeutlicht – auf das karolingische Westwerk und nicht auf die Civitas, die auch zum Welterbe gehört und als Bodendenkmal im Verborgenen liegt. Im Westwerk werde, so Professor Stiegemann, auf lange Sicht viel zu tun sein. Das fange mit der geplanten multimedialen Erschließung an.

Hocherfreut über die Vereinsgründung zeigte sich Dr. Hans-Bernd Krismanek, Pfarrdechant und Pfarrverwalter der Kirchengemeinde St. Stephanus und Vitus Corvey, die für das Westwerk und die ehemalige Abteikirche verantwortlich zeichnet.

Wer beitreten möchte, kann sich in Kürze über die Homepage www.welterbewestwerkcorvey.de den Mitgliedsantrag herunterladen oder im zentralen Pfarrbüro in Höxter erhalten. Telefon: 05271/498980, E-Mail: info@pv-corvey.de.