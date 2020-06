Bestätigte Infektionen in Bad Driburg und Höxter

Kreis Höxter (WB/dp). Die Anzahl der bestätigten Corona-Infektionen im Kreis Höxter ist laut einer Übersicht der Kreisverwaltung von 368 am Dienstag auf 370 am Mittwoch gestiegen. Die beiden neuen Fälle sind in den Stadtgebieten Bad Driburg und Höxter aufgetreten.