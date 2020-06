Erstmals wieder acht Hofstaatpaare

Acht Hofstaatpaare

Für das 2022 geplante Jubiläumsschützenfest gibt es in Höxter erstmals seit Jahrzehnten wieder acht statt vier Hofstaatpaare. Diesen großen Hofstaat gab es zuletzt vor dem 2. Weltkrieg, denn nach Wiederaufstellung der Gilde wurde jede Kompanie durch nur ein Paar vertreten, berichtet Gildekommandeur Thomas Wiesemann. „Wir sind stolz, zu unserem Jubiläum durch diesen Hofstaat begleitet zu werden und freuen uns auf die Zeit, in der wir wieder feiern dürfen“, sagt Mathias Micus Oberleutnant und Festleiter 2 der Schützengilde Höxter.

Schützengilde Höxter: Fahnenaktion und neuer Hofstaat 1/29 Foto: Michael Robrecht, WB-Archiv, Schützengilde Höxter

Auch Schützenkönig Frank Wiesemann freut sich, dass „sein“ Hofstaat ihn in dieser langen Amtszeit 2018-22 begleitet. „Es wird auch für den Stab der Gilde eine Herausforderung, meinen Hofstaat auf dem Thron unterzubringen“, sagt Frank Wiesemann mit einem Augenzwinkern. „Die Gilde freut sich darüber, dass acht junge Hofstaatpaare das Gesicht der Gilde in den kommenden zwei Jahren mitprägen und uns auch bei unseren Partnervereinen und deren Umzügen repräsentieren.“

Zum Hofstaat gehören: 1. Kompanie Janette Tesche (22) und Tim Sülwoldt (24) sowie Carolin Bast (20) und Luca Kramer (18). 2. Kompanie: Celina Zaulig (21) und Maximilian Micus (20) sowie Victoria Motz (19) und Jan-Niklas Hüttig (18). 3. Kompanie Tia Kurt (19) und Laurenz Schröder (20) sowie Emma Rux (19) und Bjarne Schrader (20). 4. Kompanie Sina Nesemeier (20) und Pascal Krause (20) sowie Sarah Dierks (21) und Bjarne Rampe (18).

Jubiläumsbier

Ende November 2019 hat die Gilde die Brauerei Allersheim besucht und das Schützenpils angesetzt. Normalerweise wären die Schützen alle schon beim Feldlager im Mai in den Genuss des Jubiläumsbieres gekommen. Dies war leider wegen der Pandemie nicht möglich. Damit alle am Schützenfestwochenende Anfang Juli – zwar nicht gemeinsam, aber einzeln – das Jubiläumspils genießen können, gibt es mit den Partnern von der Brauerei Allersheim, Getränke Waldhoff und vom Getränkemarkt Vollgut eine Aktion für alle Mitglieder. Per Post haben alle Schützen einen Gutschein für ein Sechserpack des Jubiläumsbieres zugesandt bekommen. Diesen kann man vom 25. Juni bis zum 11. Juli 2020 im Getränkemarkt Vollgut, Pfennigbreite 34 in Höxter, einlösen. Darüber hinaus werden das Königspaar Frank Wiesemann und Christine Timmermann die Sixpacks in der regulären Zeit des Bataillonsexerzierens am 2. Juli von 18 bis 20 Uhr vor dem Schützenhaus in Corvey verteilen. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen ist dies leider nur als Drive-In-Verteilung (mit Auto) möglich. Alle sollten an den Mund-Nasen- Schutz und den Gutschein denken, so die Schützengilde.

Aktion „Fahnen raus“

Die Schützengilde möchte der gesamten Bürgerschaft zeigen, dass dieses Jahr ein Jubiläumsjahr ist. Daher sollen gemeinsam mit allen Mitgliedern so viele Fahnen wie möglich in der Stadt gehisst werden. In der eigentlich geplanten Zeit des Königsschießens (27. Juni) bis zum Ende des Schützenfestes (7. Juli) bittet die Gilde, die Kompaniefahnen herauszuhängen, um die Besonderheit dieser Zeit für alle in Höxter deutlich zu machen. Fahne sind beim Kompaniechef oder Spieß zu bekommen. Heiko Probst (Weserflaggen) unterstützt die Aktion. Fahnen stehen auch in der Stadt. Damit viele von der Aktion erfahren, sollen die Schützen ein Foto von den im Garten oder an der Straße gehissten Fahnen an Gilde-Pressewart Thorsten Stein schicken (pressewart@schuetzengilde-hoexter.de oder 0176/435 807 87).

kleines Schützenfest

Ferner sind alle Schützen einladen, das geplante Schützenfestwochenende 4. und 5. Juli zu nutzen, um gemäß den gültigen Kontaktbeschränkungen im Garten oder zu Hause ein „bisschen Schützenfest“ zu feiern. Die Gilde: „Nehmt das Jubiläumsbier, macht die Marschmusik an, hisst die Kompaniefahne und feiert Schützenfest. Es ist zwar nicht so wie mit allen Kameraden auf dem Festplatz, aber ein bisschen Schützenfestgefühl kommt doch auf.“ Auch hier werden wieder Fotos gesammelt: Bilder an pressewart@schuetzengilde-hoexter.de oder 0176 / 435 807 87.

Zapfenstreich im Oktober

Kommandeur Thomas Wiesemann hat die Aktionen in einem Brief an die über 1000 Schützen zusammengefasst: „Wir hoffen, allen mit unseren Ideen ein bisschen Schützenfestgefühl zu verschaffen, und wir würden uns freuen, wenn viele an den Aktionen teilnehmen. Nachdem wir in den vergangenen Wochen die ersten Lockerungen der Beschränkungen erfahren durften, hoffen wir, dass dieser Weg weiter beschritten werden kann und wir nach den Sommerferien wieder gemeinsame Veranstaltungen durchführen können. Zusammen mit den vier Kompanien möchten wir mit Blick auf das Wochenende „Tag der Deutschen Einheit“ den Großen Zapfenstreich auf dem Marktplatz mit Kompaniefeiern in den Kompanielokalen nachholen.“

Stubenfunk am Freitag

Am Freitag, 26. Juni, ab 20 Uhr wird auf Youtube wieder aus den Bürgerstuben in Höxter der „Stubenfunk“ gesendet. Motto: „Schützenfest goes Stubenfunk mit Musik, Bier und Wir!“ Vertreter der Gilde mit Königspaar sind zu Gast. Per Telefon kann man seine Wunschmusik dort bestellen.