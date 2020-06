Im Freibad ist der Kalk jetzt ab

Dabei steht das Hygienekonzept in Zeiten von Corona an erster Stelle. Doch zunächst einmal nahm der Blick zurück auf die vergangenen Wochen einen wichtigen Stellenwert ein. „Die Kalk ist ab“, betonte Stadtkämmerer Lothar Stadermann, der auch für den Bäderbetrieb zuständig ist, mit einem Schmunzeln. Hartnäckiger Kalkbelag musste im Schwimmbecken entfernt werden. „Die Arbeiten nahmen seit Mai einige Wochen in Anspruch. Wir haben es geschafft. Der Dank gilt allen, die hier in so kurzer Zeit klasse Arbeit geleistet haben“, richtete sich Fischer insbesondere an Schwimmmeister Volker Riedl, der in diesem Sommer mit seiner Kollegin Doris Schröder Sicherheit, Ordnung und die Einhaltung der Hygienevorschriften im Blick haben wird. „In Zeiten von Corona ist das keine leichte Aufgabe, aber wir kriegen das hin“, betonte Riedl.

Freude

„Das Freibad kann nun in Betrieb genommen werden. Darauf freuen sich die Menschen in Höxter und den umliegenden Ortschaften“, atmete Lothar Stadermann sichtlich erleichtert durch. Vier Reinigungs-Durchgänge ­seien notwendig gewesen, um den Kalkbelag zu entfernen. „Die Arbeit war intensiv und das Mittel hat gewirkt“, sagte Volker Riedl. Schwimmmeister Riedl ist sich sicher, dass es bei der nächsten Freibad-Inbetriebnahme nicht mehr zu solchen Problemen kommen werde: „Alle haben dazu gelernt.“ Bei der Wartung in der Winterzeit hatte es Fehler gegeben. Das neue Edelstahlbecken hätte keinen Anstrich wie das alte Betonbecken bedurft.

Die Vorfreude verdränge den Stress der vergangenen Wochen. Höxter habe sein Freibad, das im vergangenen Sommer nach der Neueröffnung nur einige Wochen im August und September genutzt werden konnte, endgültig zurück.

Hygiene

Das Wichtigste zum Hygienekonzept: „Das Freibad darf nur mit Schutzmaske betreten werden. Es dürfen sich zeitgleich 500 Menschen im Freibad aufhalten“, berichtete der Stadtkämmerer. Dabei seien rein rechnerisch 600 möglich. Die Ansteckungsgefahr solle so gut wie ausgeschlossen sein.

Volker Riedl geht davon aus, dass sich durchschnittlich ein Drittel aller Besucher des Bads im Wasser befinden wird. „Wir wollen mit der 500er-Marke die Überschaubarkeit gewährleisten“, sagte Stadermann. Großrutsche, Sprunganlage und Kinderspielgeräte würden gesperrt. Außerdem gelte die Abstandsregel von 1,5 Metern. „Es darf nur hintereinander in drei Doppelbahnen geschwommen und nicht überholt werden“, wird Schwimmmeister Riedl auf die Einhaltung dieser Vorgabe genau achten. Zudem werde es Bereiche geben, die ausschließlich für den Ein- und Ausstieg bestimmt sind. Auf Desinfektion werde strikt geachtet.

500er-Marke

In den Toiletten und Umkleiden sei jeweils nur eine Person erlaubt. „Im Eingangsbereich werden alle Besucher zudem registriert. Jeder bekommt einen Chip, um die Gästezahl immer kontrollieren zu können. Außerdem könnte es Registrierungsvordrucke zum Download geben“, so Stadermann. In diesem Jahr werde es keine Tarifvergünstigungen geben, weil das Bad in Zeiten von Corona mit weniger Besuchern höhere Kosten verursache.

„Zu Beginn der Woche wird das Becken mit Wasser gefüllt sein.“ Schwimmmeister Riedl ist sich sicher, dass die Besucher es bestens antreffen werden. „Wir hatten mit Ausbruch der Pandemie und des Shutdowns nicht damit gerechnet, dass wir das Freibad in diesem Jahr überhaupt öffnen würden. Dafür sollten wir dankbar sein und die Regeln einhalten“, freut sich nicht nur der Bürgermeister auf den Start der Freibadsaison.

Ein Kommentar von Jürgen Drüke

Das sanierte Höxteraner Freibad macht etwas her. Allerdings trifft hier das Sprichwort zu, dass aller Anfang schwer ist. Im vergangenen Sommer lief der Betrieb nur in der Sommer-Endphase. In diesem Jahr dann die große Corona-Pandemie und obendrauf hartnäckige Kalkablagerungen, die in intensivster Arbeit abgetragen werden mussten.

Der Höxteraner Freibad ist wieder zurück. Das wird die Menschen freuen. Auf ihr Freibad haben sie viele Jahre verzichten müssen. Die Vorfreude ist deshalb selbst in Zeiten von Corona groß.