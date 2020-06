Die Anlieger sind über die Sanierungsarbeiten an der Fahrbahndecke kurzfristig informiert worden. Kemna Bau schreibt, dass ab Montag, 13. Juli, von 7 Uhr an die Arbeiten beginnen würden und voraussichtlich bis zur 33. Kalenderwoche dauerten. „Die Maßnahme wird unter Vollsperrung der Fahrbahn erfolgen, daher werden die Gehwege weiter zur Verfügung stehen“, so die Baufirma.

300 Meter

Kanalbaumaßnahmen stehen nicht an, aber die komplette zweispurige Fahrbahndecke der L755 von der Kreuzung B64 bis zum Gänsemarkt muss auf 300 Metern erneuert werden. Die letzte große Baumaßnahme in der Westerbachstraße war 1987 notwendig, als die unter der Fahrbahn abgemauerte Westerbache (mittelalterliche Wasserversorgung) unter der Last vieler tonnenschwerer Lastwagen zusammengebrochen war und die Straße über Monate erneuert wurde. Auch heute sind die Schäden durch die schwere Laster sichtbar. An Pflasterbändern, Busbuchten und Gehwegen muss einiges repariert werden. Für Anwohner, Geschäfte sowie Touristen bedeutet die Sperrung der zentralen Erschließungsstraße Umwege. Umleitungen werden ausgeschildert.