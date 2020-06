Digitalisierung aus einer Hand

Folgende Konsens-Beschlussvorlage in Abwandlung des Antrages fand – bei Enthaltung der BfH – eine große Mehrheit: „Über den Stand der Umsetzung des Medienentwicklungskonzeptes ist dem Ausschuss für Familie, Bildung und Sport vierteljährlich durch die Verwaltung zu berichten. Das Thema Medienentwicklung und Digitalisierung der Schulen soll oberste Priorität bei der Stadt Höxter haben. Da in absehbarer Zeit der aus dem Medienentwicklungsplan 2017 resultierende 1:5-Schlüssel der Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit mobilen Endgeräten überschritten wird und dies seitens des Ausschusses auch für konsequent und notwendig erachtet wird, wird die Verwaltung/der Bürgermeister gebeten, zu prüfen, ob zusätzliches Fachpersonal für die Wartung und den Support der fortschreitenden Digitalisierung der Schulen benötigt wird oder ob diese Aufgabe auch durch externe Dienstleistungsverträge sicher und angemessen erfüllt werden kann.“

Priorität für Digitalisierung

Nur wenn die Stadt den Maßnahmen der Digitalisierung oberste Priorität einräume, könne in Krisenzeiten der Rückstand in den Schulen aufgeholt werden, so SPD-Fraktionschef Werner Böhler in dem Antrag. Hans-Josef Held (SPD) rechnete vor, dass Höxter erst 900.000 Euro investiert habe und 8,4 Millionen Euro für das ganze Schulprojekt im Rückstand liege. Bis auf die Sekundarschule würden die anderen Schulen erst bis 2023 durch neue Leitungen, Raumumbauten oder neue Technik ausgerüstet. Und in den Grundschulen würden Mütter und Väter dringend wegen des Homeschoolings auf Maßnahmen warten. Da müsse sich viel mehr bewegen.

Bürgermeister Alexander Fischer (SPD) gestand ein, dass man in Höxter bei der Digitalisierung noch lange nicht fertig sei. Ja, man liege zurück, habe aber doch erst auf die Förderung durch den Digitalpakt und die Antragstellung warten müssen, was ein Jahr gekostet habe. Die Schulen hätten aber inzwischen alle WLAN.

Ein Streit entzündete sich an der Formulierung „Stabsstelle Digitales“ oder „Hauptansprechpartner für Digitales“. Soll jemand dafür neu benannt werden oder übernimmt die Aufgabe vorhandenes Führungspersonal? Die Interpretation ging auseinander.

Godehard Christoph (SPD) sagte, dass die Zeit der Ausreden in Höxter vorbei sei. Das schon lange vorliegenden Geld aus dem Digitalpakt müsse endlich bei den Schulen und den Schülern ankommen. Lehrer müssten zudem endlich viel stärker zu Fortbildungen geschickt werden. Die seien nämlich durchaus motiviert, den Unterricht digital zu verbessern.

Ralf Dohmann (BfH) mahnte, nicht nur einseitig auf die technische Digitalisierung zu setzen. Wichtig in der Stadtverwaltung sei doch, aus dem Nebeneinander in diesem Thema ein Miteinander zu machen. Der Bürgermeister müsse das organisatorisch optimieren, um endlich zügiger weiter zu kommen.

Günter Ludwig (CDU) sieht das Problem nicht darin, einen neuen „Stab Digitales“ zu bilden – statt noch mehr Arbeit verteilende Häuptlingen brauche man in der Verwaltung deutlich mehr Indianer, die die Dinge auch konkret umsetzten. Über zusätzliches Fachpersonal müsse, wie im Beschlussvorschlag formuliert, geredet werden.

Kompetenzwirrwarr

Günter Wittmann (SPD) sagte, das doch alle das Gleiche wollten: eine schnelle Digitalisierung in den Schulen im Stadtgebiet. Wichtig sei, dass endlich ein zentraler, verantwortlicher Ansprechpartner für die Digitalisierungsprogramme konkret benannt werde. „Stabsstelle oder ein anderes Wort? Das kann auch anders heißen. Wichtig ist aber, dass das in die direkte Organisationsstruktur und Verantwortlichkeit des Bürgermeisters geht.“ Zudem brauche jeder Schüler auf Dauer ein mobiles Endgerät, um nur ein einzelnes Problem zu benennen. Und genügend Personal für die Umsetzung sei wichtig für die Schulen.

Georg Heiseke (UWG) konnte mit der „Stabsstelle Digitalisierung“ der SPD so auch nichts anfangen. „Und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann gründe ich einen Arbeitskreis – so kommt mir das vor“, so Heiseke. Die Arbeit müsse vom vorhandenen Personal erledigt werden. Vorhandenes Personal zu bündeln, das sei die Aufgabe und keine neue Stabsstelle und kein 5. Dezernat an der Verwaltungsspitze, meinte Berno Schlanstedt (Grüne).

Hermann Loges (BfH) sprach das aus seiner Sicht vorhandene Kompetenzwirrwarr zwischen Abteilungen in der Stadtverwaltung bei der Digitalisierung an. Digitales zu organisieren sei doch eine klare Aufgabe der Schulamtsleitung. Es gebe zurzeit so viele Themen wie Homeschooling oder die Baumaßnahmen, die zügig geregelt werden müssten.

In den Sommerferien beginnen Bauarbeiten im Zuge des Digitalisierungsprojektes im KWG.