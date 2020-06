Auf Einladung des Freundeskreises Schloss Bevern wird Classic Brass am Sonntag, 19. Juli, von 17 Uhr an in Bevern auftreten. Allerdings gelten auch dann die allgemeinen Sicherheitsregeln. Der Abstand zwischen den Besuchern muss 1,50 Meter betragen.

Das bedeutet, dass im Schlosshof maximal 150 Plätze zur Verfügung stehen. Und alle Besucher müssen mit Namen, Anschrift und Telefonnummer erfasst werden. Das soll im Fall des Falles die Ermittlung von Kontaktpersonen erleichtern.

Karten nur gegen Reservierung

Der Freundeskreis hat sich daher entschlossen, Eintrittskarten nur gegen Reservierung abzugeben. Es gibt keinen Vorverkauf. Und schon bei der Reservierung müssen diese Daten angegeben werden. Die Bezahlung des einheitlichen Eintrittspreises von 15 Euro erfolgt dann an der Abendkasse.

Die Reservierung kann über die E-Mail- Adresse schlossfreunde@aol.com vorgenommen werden oder telefonisch unter 05531/8386. Jürgen Gröblehner hat mit seinen Mitstreitern ein neues Programm erstellt, mit dem er die Zuhörer wieder begeistern will.