Hinter ihnen bildet sich eine lange Schlange: Der gesamte Hofstaat folgt ihnen, laute Blasmusik tönt aus den Autoradios.

Blasmusik aus dem Radio

„So haben wir heute auch einen kleinen Umzug“, schmunzelt Silke Böker, nachdem sie mit ihrem Mann ihr Sechserpack Bier und die CD der örtlichen Blaskapelle entgegengenommen hat. Eigentlich hätte an diesem Wochenende das große Bezirksschützenfest in Lüchtringen stattfinden sollen. Corona-bedingt haben Königspaar und Hofstaat ihre Amtszeit nun kurzerhand um zwei Jahre verlängert.

„Natürlich waren wir enttäuscht als feststand, dass das Schützenfest in diesem Jahr ausfallen muss. Es gehört einfach mit dazu hier im Dorf“, meint das Königspaar.

Doch die Schützenbruderschaft St. Johannes hat es sich nicht nehmen lassen, für ein angemessenes Ersatzprogramm zu sorgen. Und so gab es am Samstagnachmittag den ersten Bier-Drive-In auf dem Vorplatz des Schützenhauses. Statt mit Anzug und Gewehr, standen die Offiziere dort in T-Shirt und kurzer Hose, aber dafür mit Handschuhen und Maske samt Schützen-Design bereit und wurden auch ganz ohne den üblichen Marsch durchs Dorf ordentlich gefordert: Schon nach 15 Minuten waren die ersten 15 Kisten Bier leer – es musste nachgeordert werden. „Wir wollen damit auch die lokale Brauerei Allersheim unterstützen“, verriet Björn List, erster Brudermeister.

Party via Livestream

Beim Livestream am Abend stammten ebenfalls alle Mitgestalter aus der Region: Die Blaskapelle und der Spielmannszug Lüchtringen sorgten ebenso wie die Partyband Dolce Vita gemeinsam mit Moderator Markus Finger via Bildschirm für Schützenfest-Stimmung in den Gärten des Dorfes.

Diese waren vielfach mit gehissten Flaggen ausgestattet: „Die Anwohner haben sich richtig angestrengt, hier wurde schon seit Anfang der Woche geschmückt“, erzählte Frederik Risse, Feldwebel der dritten Kompanie, von seinen Beobachtungen.

Der Live-Stream war ursprünglich von 18 bis 23 Uhr geplant. „Aber wir sind jetzt schon drüber mit der Programmplanung. Wir sind wirklich baff von der großen Resonanz“, erklärte Risse am Samstagnachmittag. Mehr als 20 Vereine, auch aus den Nachbardörfern, hatten Grußvideos geschickt.

Sogar eine Live-Schaltung in den Garten des Königspaars konnte das Technikteam von „Madeye-Films“ ermöglichen. Außerdem war ein Interviewgast zugegen: Ulf Fiege, erster Vorsitzender der Schützengesellschaft Stahle, informierte die Zuschauer über die Aktion „Schützen stehen zusammen“, an die an diesem Abend alle Einnahmen und Spenden gingen, um Festwirte und Schausteller finanziell zu unterstützen.

Schützen helfen

Am Ort des Geschehens selbst waren so wenig Personen wie möglich zugegen: Sechs Offiziere, das Team von der Technik, Moderator, Interviewgast und Band – das musste reichen. „Auch die Kapellen haben wir nach ihren Auftritten wieder in ihre eigenen Gärten geschickt und alle Anwohner gebeten, nicht zu uns zum Schützenhaus zu kommen“, erklärten die Organisatoren, wie sie die aktuellen Verordnungen bestmöglich umsetzten.

„Das Ganze kann natürlich kein richtiges Schützenfest ersetzen. Aber es ist das Beste aus der Situation herausgeholt worden“, waren sich die Lüchtringer am Wochenende einig. Auch im eigenen Garten konnte so ein schönes, wenn auch einmal ganz anderes, Schützenfest verbracht werden.