Chaos-Bootstour: Männer über Bord

Höxter/Stahle/Holzminden (WB). „Männer über Bord und vermisst“. Eine Alarmmeldung hat am Samstagabend ein Großaufgebot an Einsatzkräften an und auf die Weser geführt. Sechs junge Leute waren am Samstagmorgen zu einer Weserbootstour in Wehrden aufgebrochen.

Was eine lustige Weserfahrt werden sollte, endete als Fiasko. Bei einem Stopp in Corvey ging ein Ausflügler zur Pinkelpause an Land – und wurde nicht mehr gesehen. Ein zweiter Bootsfahrer sprang an der Tonenburg ans Ufer, weil er seinen Kumpel vermisste. Weg war auch er. Das Restquartett ließ sich einfach im Boot weiter Richtung Holzminden treiben und verlor die beiden Kumpanen aus dem Blickfeld. Die „Seeleute“ irrlichterten über den Fluss und setzten am Ende in ihrer Not einen Notruf ab. Ein Großaufgebot an Rettungskräften von Feuerwehr, DLRG und THW Holzminden startete eine Suchaktion auf dem Fluss.

Feuerwehr, THW, DLRG, Polizei, Rettungssanis: alle vor Ort am Kai in Holzminden. Foto: Feuerwehr

Was war den beiden Männern passiert? Sind sie in Lebensgefahr? Einsatzkräfte schwärmten in NRW und Niedersachsen grenzübergreifend aus. Der Tonenburg-Aussteiger konnte nach einer Weile in Badelatschen und in Badehose von Polizei und Holzmindens Stadtbrandmeister an der Badeanstalt am Stahler Ufer aufgegriffen werden. Er war auf dem Radweg von der Tonenburg nach Holzminden gelaufen. Der Corvey-Vermisste ist auf der östlichen Weserseite auf Höhe Tonenburg aufgegriffen worden.

Zwei Schlauchboote (eines voller leerer Bierkisten) hatten die Ausflügler dabei. Die Wasserretter brachten diese Boote im Schlepptau bei Sonnenuntergang bis nach Holzminden. 70 Helfer wurden aufgeboten, um den „Schiffbrüchigen“ zu helfen. Am Weserkai standen Schaulustige, viel Blaulicht, Rettungs- und Feuerwehrwagen. Ende gut, alles gut? Einzige positive Botschaft der feucht-fröhlichen Bootstour: Zum Glück ist niemand zu Schaden gekommen oder hat sich verletzt.

Viele fragen sich: Wer bezahlt eigentlich den Einsatz? Der Steuerzahler?