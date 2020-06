Zimmerbrand im Wohnheim: 42 Bewohner aus Haus geholt

Holzminden/Höxter (WB/rob). Feuer im Wohnheim „Goldene Aue“ in Holzminden: Am Sonntag um 21.15 Uhr rückten die Einsatzkräfte, darunter auch die Feuerwehr Höxter, zu einem Brand im Heim der Harz-Weser-Werke aus. Im Zimmer eines Bewohners war ein Feuer ausgebrochen, berichtet die Feuerwehr. Die Flammen breiteten sich schnell aus. 42 Bewohner, alles Menschen mit Handicap und Beeinträchtigungen, die in vier Wohngruppen hier leben, mussten aus dem Haus geholt werden. Rauch quoll aus Fenstern. Schnell stellt sich heraus, dass niemand Verletzungen oder eine Rauchgasvergiftung erlitten hat. Das Feuer kann auf einen Zimmerbrand begrenzt werden.

Von Westfalen-Blatt