Morena Lauer lässt Höxter aufblühen

Vorbildlich: Anwohnerin pflegt als Patin auf eigene Kosten Blumenbeet am Straßenrand in der Innenstadt

Höxter (WB). Wer in diesen Tagen vom Möllinger Platz in Richtung St.-Nikolai-Seniorenhaus und Altmärker Straße geht, der erlebt eine Überraschung: ein fulminat blühendes Blumen- und Staudenbeet fesselt den Blick vieler Passanten. Aus einer unattraktiven, vertrockneten öffentlichen Fläche unter einer Eiche hat Anwohnerin Morena Lauer (46) ein blühendes Kleinod an unvermuteter Stelle geschaffen.