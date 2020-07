Nach Tod einer Stute in Höxter: Führt ein weißer Laster zu den Pferdedieben?

Die Polizei Höxter ermittelte am Mittwoch ein zweites Mal am Tatort in der Wiese und am Straßengraben. Eine heiße Spur gebe es noch nicht, sagte Polizeisprecher Jörg Niggemann. Jedoch seien nach dem Aufruf im WB Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Es stelle sich die Frage, wie ein möglicher Unfall mit dem Pferd und einem Fahrzeug abgelaufen sei. Auch das Delikt „Pferdediebstahl“ sei denkbar. Es werde zurzeit in alle Richtungen ermittelt, so die Polizei.

Bericht über die Suche erreicht viele Menschen

Der Bericht über die Pferdesuche auf der WESTFALEN-BLATT-Facebookseite hat von Montagabend bis Mittwochabend rekordverdächtige 393.000 Personen erreicht. 52.000 Interaktionen und 560 Kommentare zeigen ein enormes bundesweit Interesse an dem Tierdrama – besonders in Onlineforen von Pferdefreunden. Viele Leserinnen und Leser schreiben mitfühlende Zeilen an Rebekka Otto und Annika Heiser, die sich in einer Stallgemeinschaft auf einem Aussiedlerhof Rinschen zwischen Drenke und Tietelsen um das Einstellpferd „Ragazza“ einer Hamburgerin gekümmert hatten.

Rebekka Otto bittet die Bevölkerung um Mithilfe: „Wir suchen unbedingt Hinweise! Ein weißer Lkw oder Sattelschlepper soll am Montagmorgen in der Zeit zwischen 7.30 und 9.45 Uhr am Drenker Kreuz durch ein kleines Verkehrschaos auf sich aufmerksam gemacht haben. Der Laster soll anschließend direkt vor der Weide geparkt haben in Fahrtrichtung Bruchhausen! Wer hat ein Kennzeichen, Leute, oder dieses Verhalten beobachtet?“ Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05271-9620 entgegen.