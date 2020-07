Erster Infomarkt nach Zwangspause

„Wegen des Coronavirus mussten wir leider eine lange Pause einlegen“, sagt Landesgartenschau-Geschäftsführerin Claudia Koch. „Wir freuen uns, dass wir mit den Lockerungen nun endlich wieder einen Infomarkt stattfinden lassen, über die Landesgartenschau informieren und Ideen austauschen können – natürlich unter Berücksichtigung aller nötigen Hygieneregeln.“

Format bleibt

Trotz der Maßnahmen werde sich inhaltlich nichts am alten Infomarkt-Format ändern, sagt Koch: „Es wird immer noch verschiedene Stationen geben, an denen wir über die Planung informieren, klönen oder uns die Anregungen der Bürger anhören.“

An jedem Stand gibt es Sitzplätze, die einen Abstand von 1,5 Metern zum Nachbarn gewährleisten. Auch Kuchen und Getränke wird es wie bei den vergangenen Infomärkten geben.

„Um die Kontaktbeschränkungen aller Gäste untereinander einzuhalten, wird es getrennte Ein- und Ausgänge geben“, führt Ordnungsdezernent Stefan Fellmann aus. Außerdem stehen Desinfektionsmittelspender bereit, so dass sich die Besucher des Infomarktes jederzeit ihre Hände desinfizieren können.

„Um im Falle einer Infektion die möglichen Verbreitungsketten rückverfolgen zu können, müssen wir zudem Name, Adresse und Telefonnummer aller Gäste registrieren und vier Wochen lang aufbewahren. Außerdem bitten wir alle Teilnehmer darum, insbesondere an der Theke, auf den Toiletten und beim Umhergehen im KuStall grundsätzlich eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen“, sagt Fellmann.

Landesgartenschau-Stoffmasken

Als besonderes Highlight wird Geschäftsführerin Claudia Koch die neuen Landesgartenschau-Stoffmasken vorstellen, die es seit dem 1. Juli in der Parfümerie Fien, bei Bücher Brandt, in der Touristikinfo, bei Klingemann, der Bäckerei Engel am Markt, bei Henner’s Bett & Wäsche sowie in der Sparkasse zu kaufen gibt. Die Masken gibt es in schwarz oder weiß mit Blütenlogo und kosten jeweils 6,50 Euro.

„Bei der Landesgartenschau wollen wir auch die Ortschaften mit in die Planung und vor allem in die Ausgestaltung einbinden“, erklärt Bürgermeister Alexander Fischer. „Daher ist es wichtig, dass die Infomärkte wieder vor Ort stattfinden können, um sowohl mit den Bürgerinnen und Bürger in Kontakt zu kommen und sie zu informieren als auch ihre Ideen und Anregungen aufzunehmen.“

Auch der Förderverein konnte wegen des Coronavirus in den vergangenen Monaten nicht so aktiv arbeiten wie sonst. Das soll sich jetzt wieder ändern. „Wir freuen uns, dass die Infomärkte endlich wieder stattfinden können“, sagt die erste Vorsitzende Ulrike Drees und verleiht ihrer Freude Ausdruck: „Jetzt können wir endlich wieder mit unseren geplanten Aktionen loslegen.“

Märkte werden nachgeholt

Inzwischen stehen auch die Termine für die ausgefallenen Infomärkte in Bruchhausen und Albaxen fest: Der Infomarkt in Bruchhausen wird am 7. November im Dorfgemeinschaftshaus stattfinden. In Albaxen wird die Veranstaltung am 12. Dezember im Schützenhaus nachgeholt.

Die Infomärkte sind bis Ende 2020 in allen Ortschaften Höxters und den Nachbarkommunen geplant. Alle Interessierten können mitmachen und jederzeit von jeweils 10.30 bis 12 Uhr nach Belieben vorbeikommen. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht nötig.