Die letzten Monate standen auch beim Lions-Club Höxter-Weserbergland unter den besonderen Auflagen der Corona-Pandemie. Sämtliche Veranstaltungen mussten abgesagt werden, so dass sich die Kontakte auf E-Mails oder Telefonate beschränkten.

Hilfen für in Not geratene Menschen hatten jedoch auch weiter Priorität. Der neue Präsident Dr. Michael Grobitzsch ließ bei der Ämterübergabe bereits anklingen, dass er gemeinsam mit der Unterstützung des neuen Vorstands, ein Programm für den Club entwickeln möchte, das den Anforderungen an die Auflagen zur Corona-Bekämpfung gerecht wird. Im Vordergrund steht die Hilfe und Unterstützung der caritativen Einrichtungen sowie die Unterstützung älterer Menschen, die gerade jetzt einer besonderen Zuwendung bedürfen.

Hilfe hat Priorität

Mit einem herzlichen Dank wurde der scheidende Präsident Carlos Fernandes gemeinsam mit seinem Vorstand verabschiedet. Der Dank galt allen Mitgliedern und deren Partnern, die sich aktiv in die Clubarbeit eingebracht haben. Dem neuen Vorstand unter dem Präsidenten Dr. Michael Grobitzsch gehören Stefan Fellmann (1. Vize-Präsident), Jörg Albers (2. Vize-Präsident), Carlos Fernandes (Past-Präsident), Christoph Pottmeier (Schatzmeister), Jens Beineke (Sekretär), Stefan Fellmann (Activity-Beauftragter), Dardo Franke (Presse-Referent), Dr. Hans Jürgen Tschirner (Clubmaster und Internet-Beauftragter) und Andreas Böhnke (Mitgliedschafts-Beauftragter) an. Für das nun aktuelle Lions-Jahr 2020/2021 ist vorgesehen, vermehrt gemeinsame Veranstaltungen sowie Aktivitäten mit dem Lions-Club Höxter-Corvey durchzuführen.