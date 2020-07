B64 in Ottbergen: 900 Getränkekisten drohen zu kippen 1/18 Foto: Michael Robrecht

Es war schon ein merkwürdiger Anblick, wie die Paletten in der Plane hingen. 900 volle Getränkekisten drohen auf die B64 mitten in Ottbergen zu stürzen!

Die Polizei musste am Mittwochnachmittag einen etwas ungewöhnlichen Unfall in der Ortsdurchfahrt aufnehmen. Schnell war klar, dass Dutzende von Paletten mit Bier, Wasser und anderen Getränken aus einem aus Dortmund kommenden Holzmindener Sattelschleppers auf einen Ersatz-Laster umgeladen werden mussten, weil die Ladung verrutscht war. Es ging um Minuten.

Die Polizei hatte die viel befahrene B64 ab Amelunxen und ab Bahnüberführung vor Ottbergen in Richtung Bosseborn wegen der Bergung voll gesperrt. Dann wurde per Hand umgeladen. Die Paletten hingen in der zum Bersten gespannten Lastwagenplane. Es drohte auf der Ortsdurchfahrt auf der Höhe Mühlenwinkel/Nachtclub/Getränkemarkt ein Scherbengericht. Die Polizei kündigte an, dass die Bergungsarbeiten drei bis vier Stunden dauern könnten. Verletzt wurde niemand.