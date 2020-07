Unfall in Sudbury-Straße in Höxter: 19-Jährige wird von offener Tür mitgerissen

Höxter (WB/rob). Tragischer Unfall in der Siedlung in Höxter: Eine junge Frau ist in der Sudbury-Straße in Höxters Siedlung am Freitag von ihrem eigenen Wagen überrollt worden.