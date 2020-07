Stammzellenspende soll Elias’ Leben retten

Holzminden/Höxter (WB). Der zweijährige Elias aus Holzminden ist schwer an Leukämie erkrankt. Die erste Chemotherapie gegen den Blutkrebs war nicht erfolgreich. Wie berichtet, gibt es nach langer öffentlicher Suche nun einen Stammzellenspender. In der Kinderklinik der Medizinischen Hochschule Hannover ist vor einigen Tagen die Stammzellenspende erfolgreich übertragen worden.

Elias Familie informiert die Öffentlichkeit auf Facebook ständig über den Gesundheitszustand des lebensbedrohlich erkrankten Zweijährigen und schrieb am Wochenende, dass es Elias den Umständen entsprechend gut gehe. Er hatte nicht mehr viel Zeit. Elias liegt für acht Wochen auf der Station für Knochenmarktransplantationen, wenn alles gut läuft.

Katherina Buck schreibt: „Man kann nicht in Worte fassen wie stolz wir auf diesen Zwerg sind. Trotz Chemos, die den Körper runter fahren, ist er ziemlich gut drauf. Er zeigt dem Krebs, wer die Hosen an hat und kämpft weiter. Drückt uns bitte die Daumen, dass alles so glatt läuft wie bisher.“ Jetzt heißt es für die Familie: abwarten.

Der Fall hatte für große Aufmerksamkeit gesorgt, weil lange vergeblich nach einem Stammzellenspender gesucht wurde. Weil wegen der Corona-Pandemie keine Treffen von potenziellen Spendern und öffentliche Aktionen stattfinden konnten, wendete sich die Familie an die Öffentlichkeit im Weserbergland. Gesucht wurde lange ein passender Stammzellenspender. Mit Erfolg. Auch über die Organisation DKMS wurde ein Aufruf gestartet. „Es bleiben nur noch zwei Monate, um jemanden zu finden. Bitte helft uns, dem kleinen Elias das Leben zu retten. Uns läuft die Zeit weg“, lautete der dramatische Appell der Familie. Großvater Jörg Buck verteilte Flugblätter in Holzminden. Es ging um schnelle Hilfe für seinen Enkel.

In sozialen Medien lief im Raum Höxter-Holzminden eine Kampagne. Er sei zeitnah – das haben die Ärzte den Eltern eröffnen müssen – auf eine Knochenmarkspende angewiesen. In einer Zeit, in der die Corona-Krise die Schlagzeilen beherrscht, fuhr Elias Mutter Angelina mit ihrem kleinen Sohn fast täglich in die Medizinische Hochschule nach Hannover zur Behandlung und wünschte sich nur eins: Dass sich möglichst schnell ein Knochenmark-Spender für Elias findet.

Um die Suche für viele andere Patienten auch zu erleichtern, appellieren Eltern und Großeltern an die Menschen im Kreis Holzminden, sich bei der DKMS typisieren zu lassen. Die Leukämie-Diagnose bekam Elias erst Ende Januar 2020.

Kontakt und Infos: www.dkms.de