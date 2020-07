Corona-Pause genutzt

Höxter-Ovenhausen (WB). Rege Betriebsamkeit hat in den vergangenen Wochen im Pfarrheim in Ovenhausen geherrscht. Da das Gebäude aufgrund der Corona-bedingten Absage aller Veranstaltungen aktuell nicht genutzt werden kann, wurden nun die bereits im vergangenen Jahr beschlossenen Maßnahmen zur Reduzierung der akustischen Belastung für die Musikerinnen und Musiker in die Tat umgesetzt.

Von Westfalen-Blatt