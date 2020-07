„Nach knapp 16 Jahren ‚Spresso‘ und ‚Spiessbar‘ werden wir uns aus dem Höxteraner Nachtleben verabschieden und geben die Bar zum 1. August ab. Es war eine wunderbare Zeit mit vielen netten Gästen, sehr coolen Mitarbeitern, daraus entstandenen Freundschaften und einer Menge Spaß“, schreibt Hundt in den sozialen Medien. Auf Anfrage erklärte er außerdem die Gründe für das Aus: „Das Ausgehverhalten in Höxter hat sich verändert, das Konzept ist nicht optimal angenommen worden. Dann kam auch noch Corona dazu.“ Hundt betreibt neben der „Spiessbar“ auch das „Strandgut“ am Godelheimer See. „Darauf möchte ich mich mit aller Kraft konzentrieren. Es ist nicht leicht, zwei Betriebe zeitgleich zu führen und überall präsent zu sein. Deshalb gab es bereits vor Corona Gedankenspiele“, sagt er.

Nachfolger gefunden

Nach WESTFALEN-BLATT­Informationen soll es bereits einen Nachfolger geben. In welcher Form die Räumlichkeiten bespielt werden, ist jedoch noch nicht bekannt. Die Eigentümer­familie wollte sich am Dienstag dazu noch nicht äußern.