Egal, ob ein Selfie vom Strand am Godelheimer See, Motive aus dem Eggewald, von einer Weser-Tour oder vom heimischen Lagerfeuer – das WESTFALEN-BLATT hofft auf Bilder, die zeigen, wie die Menschen zwischen Egge und Weser diese besonderen Sommerferien 2020 verbringen. Nur heimische Motive sind gefragt: Sonnenuntergang mit Windrädern bei Bosseborn, Wanderung auf den Desenberg, Waldspiele beim Kinderferienspaß, Zelten im eigenen Garten oder Blumengießen in „Balkonien“ in Brakel. Pfiffige Urlaubsmotive können an die Heimatzeitung geschickt werden.

Alle Urlaubsbilder können von den Lesern weiter per E-Mail an m.robrecht@westfalen-blatt.de gemailt werden.