Im Dschungel der Angebote

Abi – und was dann? Viele bei Berufs- und Studienwahl unschlüssig

Höxter (WB/rob). Abi – und was dann? Viele junge Leute sind 17 oder 18 Jahre alt und sollen sich konkret für einen Studiengang, eine Ausbildung oder für ein frei- williges Jahr nach dem Abitur entscheiden. Viele stehen da vor einem großen Problem. Das Angebot „Karriereberatung“ hat wegen der herausragenden und wegweisende Bedeutung am Wilhelm-König-Gymnasium in Höxter – trotz Coronazeit – stattgefunden.