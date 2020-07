Keine Schätzchen und kein Bergpreis

Höxter (WB). Oldtimer-Ausfahrten und danach Benzingespräche mit Publikum und Probesitzen in Zeiten der Corona-Pandemie? Kaum vorstellbar. Der Automobilclub Höxter im ADAC hat schon im Frühjahr geahnt, dass im Jahr 2020 nicht viele Aktivitäten stattfinden können. So kam es dann auch. „Das ist schade, aber es ist ja überall so“, sagt AC-Vorsitzender Josef Buch. Schweren Herzens müsse man fast alles absagen. In seinem Terminkalender seien viele weiße Flecken. Erstes Corona-Opfer ist an diesem Wochenende der Weserbergpreis in Ottbergen. Auf der bekannten Bergstrecke Bosseborn-Ottbergen fährt 2020 kein Oldtimer und kein Rennwagen. Das ADAC Weser-Bergpreis Revival ist jedoch für Juli 2021 wieder konkret in Planung.

Von Michael Robrecht