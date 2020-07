Stadt Holzminden privatisiert Betrieb – Landwirt aus Stahle will mit Metzgern Regionalität retten

Stahle/Holzminden (WB/rob). Der Stahler Landwirt Oliver Loges will den Schlachthof Holzminden von der Stadt kaufen. Die Stadt Holzminden möchte den bisher eigenen Betrieb an der Steinbreite an „Bauer Loges“ für 50.000 Euro abgeben.