„Unterwegs in Höxter“ animiert

Der Marktplatz war dabei nicht die einzige Station, an welcher das digitale Theater für große Aufmerksamkeit sorgte. Zwei Wochen hatten sechs Jugendliche (Mindestalter 13 Jahre) das Projekt mit den Initiatoren Melanie Peter vom „ThimKu“ (Theater im KuStall) und dem Theaterpädagogen Benjamin Porps aus Kassel gestaltet. „An den einzelnen Stationen kam das Mitmach-Theater jeweils bestens an.

Wer ein Smartphone oder Tablet dabei hatte, ließ sich die Chance nicht nehmen und stieg ins Geschehen ein. Die Theaterbesucher schauten und hörten ganz genau hin. „Das Projekt ist angekommen“, resümierte Melanie Peter. Tanz, Hörspiel, Schriftstellern, Fotografie, Filmemachen und Schauspiel – die Palette war groß.

Nachvollzogen werden können die nun realisierten Projektideen, die gekonnt vorgeführt wurden, jederzeit über einen Internetlink mittels Smartphone oder Tablet. „Das Nacherleben ist uns ganz wichtig“, betont Leiterin Peter, die sich von der Resonanz in Höxter angetan zeigte.

Fotos und Hörspiele

Das Spaziergangs- und Stationentheater „Unterwegs in Höxter“ beinhaltet von den Projektteilnehmern entwickelte Geschichten in unterschiedlichen Formen – Fotos, Hörspiele, Mitmach-Dialoge, Filme und Performances. „Alles ist in experimenteller Arbeit entstanden“, stellte Melanie Peter heraus. Es sei der Anspruch gewesen, neue Akzente zu setzen und neue Perspektiven aufzuzeigen sowie den Kindern die Vielfalt des Theaters anhand der modernen Medien zu zeigen.

Digitales Theater in Höxter 1/18 Foto: Jürgen Drüke

„Die Umsetzung ist gelungen. Das Ergebnis ist gut“, machte der freischaffende Künstler Benjamin Porps seinen Schülerinnen und Schülern ein großes Kompliment. Die Inszenierungen bleiben in Höxter und Tom Roden für an medialen Theaterprojekten interessierte Menschen weiterhin zugänglich und sichtbar. Das Repertoire der künstlerischen Darbietungen wurde bereits bei der ersten Station an der Marienkirche deutlich: Mit anderthalb Metern Abstand führten die Protagonisten dem Publikum vor, wie ein Körper mit gedachten Bindfäden ohne jegliche Berührung bewegt wird. Die Hauptdarsteller agierten wie eine Marionette.

An jeder Station gab es etwas Neues. Magier, Zeitreisende, Hexen, Agenten und Spukgestalten übten auf das Publikum ihre Anziehungskraft aus. Wundersame Begebenheiten faszinierten. In Tom Roden kann nach wie vor ein virtuelles Museum in einer Zeitreise bewundert werden. Dabei wird ein Mönch interviewt.

Neues an jeder Station

„Jeder kann dieses Projekt nacherleben“, freut sich Melanie Peter auf entsprechende Resonanz. Benötigt werden lediglich ein Smartphone oder ein Tablet mit Kopfhörer, eine Internetverbindung und ein virtueller Stadtplan. Den Stadtplan von Höxter gibt es unter der Adresse www.unterwegsinhoexter.porps.de. „Es ist die Chance, in medialer Form Videos und Fotos für das Theater fruchtbar zu machen“, sagt Künstler Benjamin Porps. Porps ist freiberuflich als Theater–, Tanz- und Medienpädagoge tätig. Gemeinsam mit Melanie Peter von „ThimKu“ hat der Kasselaner das Projekt auf die Beine gestellt und diesem Leben eingehaucht. Die Teilnahme am Projekt war kostenlos. Es wurde mit Mitteln des Bundes gefördert. Als Kooperationspartner fungieren an der Seite von „ThimKu“ die Realschule Höxter und die evangelische Weser-Nethe-Kirchengemeinde Höxter.