Die Verabschiedung nahmen Ansgar Käter, Vorstandsvorsitzender der VerbundVolksbank OWL, Vorstandsmitglied Ina Kreimer, sowie die Regionalleiter Michael Meier und Norbert Meyer vor.

Ansgar Käter dankte Wilhelm Vössing für die verantwortungs- und vertrauensvolle Zusammenarbeit, seine Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit. Er betonte: „Wilhelm Vössing ist ein Genossenschaftsbanker durch und durch. Mit ihm verlässt eine Institution die Volksbank Höxter. Unsere Kunden, Mitglieder und Mitarbeiter schätzen ihn als einen Banker, der stets Zeit für sie hatte, auf dessen Rat sie sich verlassen konnten, jemand, der die Region rund um Höxter und Beverungen bestens kennt, hier verwurzelt und wie kaum ein anderer vernetzt ist. Die Bank verliert einen versierten Fachmann, einen beliebten Kollegen und angenehmen Gesprächspartner und einen anerkannten Repräsentanten.“

Von Pike auf gelernt

Wilhelm Vössing hat das Bankgeschäft von der „Pike“ auf gelernt. Seine Ausbildung zum Bankkaufmann absolvierte er von 1975 bis 1977 bei der Spar- und Darlehenskasse Brakel und wurde anschließend in das Angestelltenverhältnis übernommen. 1981 führte ihn sein Berufsweg zur Volksbank Beverungen, einem Vorgängerinstitut der heutigen Volksbank Höxter. In den folgenden Jahren übernahm er die Leitung verschiedener Filialen. 2003 wurde er Leiter des Bereiches Servicekunden Kreis Höxter. Seit 2007 ist Wilhelm Vössing als Marktbereichsleiter für die Volksbank Höxter tätig. „Eine tolle Zeit hatte ich in der Volksbank Höxter“, blickt Wilhelm Vössing auf seine Laufbahn zurück. „Für mich waren das spannende und interessante Jahre mit vielen Projekten, Fusionen und immer wieder neuen Themen. Die Volksbank Höxter hat mich stets gefordert und gefördert. Mein Netzwerk hat mich getragen“, resümiert er.

Neue Projekte

Wilhelm Vössing freut sich jetzt auf neue Projekte und mehr Zeit mit der Familie. Zudem möchte er mehr Zeit in seinem Garten verbringen. Im Namen aller Vorstandskollegen und Mitarbeiter wünschte Ansgar Käter Wilhelm Vössing alles Gute und vor allem Gesundheit. Im Zuge der Neuausrichtung der Verbund-Volksbank OWL im vergangenen Jahr haben die Regionalleiter Norbert Meyer und Michael Meier die Verantwortung für die Region Höxter übernommen. Sie werden sich zukünftig auch die Aufgaben von Wilhelm Vössing teilen.