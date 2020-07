„Soziale Kontakte bleiben wichtig“

„Diese Pandemie stellt alles auf den Kopf. Dabei sind es ja gerade unsere Freizeitangebote, die die Menschen zusammenbringen und für soziale Kontakte sorgen. Gerade diese Kontakte in der ‚analogen Welt‘ bleiben wichtig“, betonte VHS-Chef Rainer Schwiete am Montag in einem Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT.

Der 61-Jährige befand sich im März 2020 gerade im Urlaub, als er von den Ereignissen in Deutschland erfuhr. „Mit Freunden war ich in einer Ski-Freizeit – aber nicht im österreichischen Ischgl, sondern weit weg davon. Dennoch haben wir uns vorsichtshalber in Quarantäne begeben.“

Schwiete habe sich bisher nicht mit dem Corona-Virus infiziert. Er und sein ganzes Team setzen alles daran, dass auch im Herbst, wenn das neue VHS-Programm offiziell startet, Sicherheit weiterhin groß geschrieben wird und alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden – aus Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern und Teilnehmern. „Eine große Zielgruppe von uns sind ältere Bürger, die laut Ministerium besonders gefährdet sind.“ Wenn das neue VHS-Programm mit seinen knapp 70 Seiten in abgespeckter Version am 12. August herauskommt, dann werden darin die beliebten Kurse wie „Aqua-Fitness“ noch nicht zu finden sein. „Es gibt aktuell einfach zu viele Fragezeichen. Wie wissen nicht, ob wir diese speziellen Angebote überhaupt ab Herbst vorhalten können und welche Auflage eingehalten werden müssen. Das fängt von der begrenzten Teilnehmerzahl an und hört beim größeren Aufwand für die Desinfektion mit den entsprechenden Mehrkosten auf. Wir werden aber sicher Lösungen dafür finden und die Öffentlichkeit rechtzeitig über neue Angebote informieren.“

Zielgruppe: mehr als 7000 Bürger

Mehr als 7000 Bürger in den Städten Höxter und Marienmünster würden jährlich die Angebote von rund 150 Dozenten nutzen. „Wir zählen mit zwei Kommunen zwar zu den kleinsten Einrichtungen der Volkshochschulen in Deutschland, sind aber sehr flexibel und haben einen großen Zuspruch. Wenn wir die ersten Wochen des Jahres mitrechnen, haben wir etwa 50 Prozent der geplanten Veranstaltungen durchgeführt“, so Schwiete. Ein Problemkind war die berufliche Bildung. „Dort gab es strenge Auflagen und zeitweise überhaupt keinen Unterricht mehr.“ Auch bei den Deutschkursen für Migranten musste man sich etwas einfallen lassen. „Das sind zusammen etwa 700 Stunden, die jeder einzelne Teilnehmer in einem Jahr zu absolvieren hat. Jetzt standen im Juli die Abschlussprüfungen an. Wir wollten natürlich die Zwangspause nicht zu groß werden lassen für das letzte Modul und haben versucht, über Handy und Internet die Kursteilnehmer weiter zu fördern.“ Schwiete freut sich daher, dass am Ende alle die Prüfung bestanden haben. Der Deutschkurs sei ein wichtiger Baustein für die Einbürgerung und eine mögliche, anschließende Berufsausbildung.

Premiere: Schnupperkurse

Die lange Pause, wo auch in den Schulen kein Unterricht stattfinden durfte, habe die VHS Höxter-Marienmünster genutzt, ihr neues Verwaltungsprogramm (stärkere interne Vernetzung von Angeboten, Raumplanung und Abrechnung) in die Praxis zu heben und etliche Räume zu modernisieren und farblich aufzuwerten (beispielsweise Gymnastikräume im Kellergeschoss).

Die neuen Schnupperkurse (im Innenhof der VHS) kommen bestens an. Foto: Volkshochschule

Bisherige Kursräume in den städtischen Schulen (zum Beispiel für die Sprachkurse) mussten aufgegeben werden. „Wir konzentrieren uns jetzt auf unser Hauptgebäude mit den großen Räumen. Da haben wir mehr Spielraum, Vorgaben wegen Corona einzuhalten.“ Es gibt auch eine Premiere. Dazu Schwiete: „Erstmalig bieten wir kostenlose Schnupperkurse an, die im Freien, zum Beispiel auf dem Innenhof der VHS, ausgerichtet werden. Die Resonanz ist sehr gut!“ Anmelden können man sich dafür jetzt schon auf der neugestalteten Internetseite unter „ www.vhs-hoexter.de “.

Schwiete: „Wir wollen optimistisch nach vorn schauen und ein positives Signal senden!“