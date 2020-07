Wochenmarkt: Stadt kündigt Kontrollen an

Ortjohann will notfalls Bußgelder verhängen

Höxter (WB). Die Stadt Höxter erinnert an die Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt. „Immer wieder kommt es vor, dass trotz der Hinweistafeln an den Zugängen keine Maske benutzt wird“, heißt es in einer Pressemitteilung.