Ovenhäuser klagt in Karlsruhe gegen Volkswagen

Pendler nach Hannover

Der Ovenhäuser hatte den Passat-Kombi 2014 mit knapp 57.000 Kilometern gebraucht erworben und 2016 gegen VW geklagt, nachdem die Diesel-Manipulationen bekannt geworden war. Den Wagen von da an einfach stehen zu lassen und auf den Ausgang der gerichtlichen Entscheidungen zu warten, konnte sich der kaufmännische Angestellte finanziell nicht erlauben. Er pendelt als Vielfahrer mehrmals wöchentlich zu seinem Arbeitsplatz beim Landhandelskonzern Agravis Raiffeisen nach Hannover – hundert Kilometer hin und hundert Kilometer zurück. Entsprechend schnell hatte sein Wagen eine hohe Laufleistung erreicht.

Betrügerische Komponente

2017 und 2019 scheiterte Otto mit zwei Klagen gegen den VW-Konzern vor dem Land- und dem Oberlandesgericht Braunschweig. Der Durchschnitts-Passat schaffe nur 250.000 Kilometer, meinten die Richter – damit sei der Kaufpreis „vollständig aufgezehrt.“ Otto ging leer aus. Er kann das nicht nachvollziehen. „Ich habe eine Sache gekauft, die von vornherein nicht zulassungsfähig war und eine betrügerische Komponente enthielt“, sagt er. Darum zog er vor den Bundesgerichtshof.

Die Karlsruher Richter hatten bereits im vergangenen Mai grundsätzlich festgestellt, dass Volkswagen systematisch und langjährig getäuscht hat. Für die obersten Zivilrichter stand damit außer Frage: Dass Millionen Diesel-Autos mit illegaler Abgastechnik vom Band liefen, um bei behördlichen Prüfungen die Stickoxid-Grenzwerte einzuhalten, war eine strategische Konzern-Entscheidung zur Gewinnmaximierung. VW habe damit nicht nur der Umwelt geschadet. Die Autos seien dem ständigen Risiko ausgesetzt gewesen, aus dem Verkehr gezogen zu werden. Laut BGH habe sich VW seinen Kunden gegenüber „besonders verwerflich“ verhalten und sei deshalb zu Schadenersatz verpflichtet. Hätten die Kunden die Wahrheit gekannt, hätten sie keinen VW-Diesel gekauft. Also müsse der Konzern den Kauf ungeschehen machen – das heißt, das Auto zurücknehmen und den Kaufpreis erstatten. Das gelte selbst für Gebrauchtwagen aus zweiter Hand. Mit einer Einschränkung: Die gefahrenen Kilometer müssten sich Kunden anrechnen lassen.

Laufzeit entscheidend

Wie hoch die Abzüge sind, kann von Fall zu Fall sehr unterschiedlich sein. Maßstab ist für die Gerichte immer die geschätzte Gesamtlaufzeit, also wie lange das fragliche Modell im Durchschnitt fährt. Dann kommt es darauf an, wie viele Kilometer der Wagen beim Kauf und zuletzt auf dem Tacho hatte. Je intensiver der Kunde sein Auto genutzt hat, desto weniger Geld bleibt übrig.

Andreas Otto möchte erreichen, dass die BGH-Richter diesen so genannten Nachnutzungsersatz zu Fall bringen. „Noch ist keine Entscheidung gefallen“, gibt sich Otto nach der Verhandlung in Karlsruhe kämpferisch. Allerdings deutete der Senat an, dass die Entscheidung des Oberlandesgerichtes Braunschweig nicht zu beanstanden sei. Sollte der Fall an den Europäischen Gerichtshof weitergegeben werden, könnte der frühere Ovenhäuser Karnevalsprinz damit gut leben. „Es sind so viele Käufer betrogen worden – europaweit“.

Auf Update verzichtet

Das von VW angebotene Software-Update hat sich Otto übrigens nicht aufspielen lassen – und damit einen Rat seines Anwalts beherzigt. „Der hat damals gesagt, dass damit alle rechtlichen Ansprüche gegen Volkswagen verloren gehen könnten“, berichtet der Ovenhäuser. Eine Einschätzung, mit der der Jurist offenbar nicht ganz falsch lag. Gestern wurde ein weiterer Fall in Karlsruhe verhandelt. Ein Mann hatte sich das Update aufspielen lassen. Er war danach mit einer Schadenersatzklage gegen VW gescheitert. Ebenfalls die Richter des Oberlandesgerichtes Braunschweig urteilten, dass damit kein Schaden mehr bestehe, den VW begleichen müsste.

Neues Auto gekauft

Andreas Otto hat von den Querelen um seinen Passat mittlerweile genug. Im vergangenen Jahr hat er sich ein neues Auto angeschafft. „Einen BMW, wieder einen Diesel, mit dem ich bislang zufrieden bin“. Den Passat hat er in der Scheune seiner Schwiegereltern untergestellt. „Verkaufen lässt sich der nicht. Außer, es möchte noch jemand ein Auto zum Ausschlachten.“