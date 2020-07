High-Tech-Instrumente kommen im St.-Ansgar-Krankenhaus in Höxter zum Einsatz

Höxter (WB). Die Klinik für Urologie und Kinderurologie im St.-Ansgar-Krankenhaus in Höxter verfügt über einen neuen OP-Saal. Der 25 Quadratmeter große Raum wird künftig für Operationen an der Harnröhre, an der Harnblase und der Prostata, die über die Harnröhre durchgeführt werden, genutzt.