Für die Bürger gilt es weiterhin die Abstandsregeln einzuhalten, die Treppe zum Fahrzeug nur einzeln zu betreten und den Anweisungen des Personals zu folgen.

Die nächsten Sammlungen

Die nächsten Schadstoffsammlungen finden an folgenden Terminen statt:

Donnerstag, 6. August: 8 bis 9.30 Uhr: Ottenhausen, Festplatz Feuerwehrgerätehaus; 10.15 bis 11.45 Uhr: Fürstenau, Festplatz an den Teichen; 13.15 bis 14.45 Uhr: Ottbergen, Nikolausplatz; 15.30 bis 17 Uhr: Dahlhausen, Festplatz U-rental

Donnerstag, 13. August: 8 bis 9.30 Uhr: Bökendorf, Parkplatz ehemalige Schule; 10.15 bis 11.:45 Uhr: Borgholz, Parkplatz vor der Halle; 13.15 bis 14.45 Uhr: Warburg, Schützenplatz; 15.30 bis 17 Uhr: Dringenberg, Parkplatz vor der Stadthalle.

Alle anderen Termine, die für August geplant waren und im gedruckten Abfallkalender des Kreises Höxter aufgeführt sind, finden nicht statt. Pro Halt des Mobils sind jeweils 1,5 Stunden zur Entsorgung anberaumt. „Somit ist genügend Zeit, dass die Bürger ihre Schadstoffe in Ruhe abgeben können“, sagt Hubertus Abraham vom Abfallservice des Kreises Höxter.

Schadstoffe, die von dem Mobil angenommen werden, sind zum Beispiel noch flüssige Farben, Medikamente, Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmittel, Energie- und Halogenlampen, Leuchtstoffröhren und Lösemittel. Haushaltsüblichen Menge (bis etwa 20 Kilogramm) werden kostenlos angenommen. Auch Bürger, die nicht in den angefahrenen Ortschaften leben, können ihre Schadstoffe bei einem der Termine entsorgen.

„MyMüll“-App

In der App „MyMüll“ sind die Termine der regelmäßigen Abfallentsorgung des Kreises Höxter einsehbar, ebenso wie unter anderem die Standorte von Altglas- oder Elektrokleingerätecontainern im Kreisgebiet. Zudem werden über die Nachrichten-Funktion eventuelle Terminänderungen bekannt gegeben.

„So wurde etwa in den vergangenen Wochen über die neuen Zeiten und Standorte der Schadstoffsammlung informiert. Die Nutzer der App in den betroffenen Städten haben am Tag vor der Schadstoffsammlung eine Benachrichtigung erhalten. Die Reaktionen waren sehr positiv. Viele Besucher der Schadstoffsammlung haben uns dann vor Ort mitgeteilt, dass sie aufgrund dieser Nachricht über die Verlegung des Termins informiert waren“, sagt Hubertus Abraham vom Kreis Höxter.

Die App für das Smartphone oder das Tablet kann kostenfrei für Android oder Apple iOS heruntergeladen werden.