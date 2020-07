Besuch jüdischer Friedhöfe

Friedhöfe liegen außerhalb der Ortsgrenzen

Über Jahrhunderte durften die Juden ihre Toten nur außerhalb der Städte und Dörfer begraben, und so liegen die Friedhöfe auch heute noch oft außerhalb der Ortsgrenzen auf weniger gut zugänglichen oder nutzbaren Flächen, so dass Fußwege einzukalkulieren sind. Die Exkursion wird diesmal zu den Friedhöfen in Bühne, Borgentreich und Borgholz führen. Im Anschluss daran steht eine Führung in der einzigen erhaltenen Landjudensynagoge Ostwestfalens in Borgholz auf dem Programm.

Auf 20 Teilnehmer begrenzt

Die Fahrt findet am Samstag, 25. Juli, von 14 bis 18 Uhr statt und wird mit Privat-Pkw (Fahrgemeinschaften) durchgeführt. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt. Der Kostenbeitrag von acht Euro ist im Forum Jacob Pins zu bezahlen. Abfahrt wegen Sperrung der Westerbachstraße vom Parkplatz unterhalb des Weserberghofs. Anmeldungen im Forum Jacob Pins in Höxter, Westerbachstraße 35/37, Telefon 05271/6947441, oder bei Fritz Ostkämper, Telefon 05271/2118. Die Fahrt wird unter Corona-Bedingungen durchgeführt, so dass die Autos nicht voll besetzt werden können.