Godelheimer packen es an

Übungsräume für die Blaskapelle und den Spielmannszug, Räumlichkeiten für Ratssitzungen und politische Versammlungen, Sportangebote in der angrenzenden Turnhalle sowie der begehrte Spielplatz draußen auf dem Hof – all das können die Bewohner in Godelheim bereits nutzen. Ihre alte Grundschule soll nicht verfallen und von möglichst vielen genutzt werden.

In der Mangel

Um noch mehr Menschen zu erreichen und die Angebotsmöglichkeiten zu erweitern, haben sich einige Männer aus Godelheim überlegt, dass sie die Renovierungsarbeiten an dem Standort Gehrenhof noch weiter ausführen möchten. Geplant ist die Umgestaltung des getrennt begehbaren alten Kindergartens. „Da wir verschiedene Eingänge haben, können die Räumlichkeiten zeitlich unabhängig voneinander genutzt werden“, erklärt Ortsvorsteher Hans-Josef Held.

Neben der Renovierung der Sanitäranlagen, die aktuell nur in Kindergröße vorhanden sind, steht auch die Umgestaltung des ehemaligen „Kuschelraums“ und der Küche des Kindergartens auf dem Plan. Aus dem Kuschelraum soll dann ein Raum für altes Handwerk entstehen. Es wird eine historische Mangelmaschine, die der Ort bereits vor 70 Jahren angeschafft hat, zur Verfügung gestellt. „Wir wollen Tradition zeigen“, sagt Held und geht davon aus, dass besonders die ältere Generation dieses Angebot gerne nutzen wird.

Klönstube mit Dorfbibliothek

Um auch die jungen Menschen im Dorf anzusprechen, entsteht in der alten Küche eine Klönstube mit Dorfbibliothek und Leseecke sowie frei nutzbarem Internetzugang. „Hier sollen sich Jung und Alt treffen und austauschen können“, betont der Ortsvorsteher. „Die Älteren können den Jüngeren die Mangel erklären und andersherum können die Jugendlichen bei der Smartphone- und Internetnutzung helfen. Das ist eine sinnvolle Möglichkeit des Zusammenkommens.“

Im Dorf sei der allgemeine Wunsch nach einem Anlaufpunkt ohne verbindende Vereinsstrukturen oder -zeiten aufgekommen, dem die Godelheimer gerne nachkommen.

Renovierung

Die Renovierungsarbeiten umfassen Türdurchbrüche, den Innenausbau der beiden neuen Räume, Elektro- und Sanitärinstallationen sowie eine neue WC-Anlage mit Wickelmöglichkeit. Die angesetzten 54.000 Euro werden zu 65 Prozent von der Bezirksregierung in Detmold getragen, die die Förderung der Baumaßnahmen bewilligt habe. Auch die Stadt unterstützt das Projekt, indem sie die Räumlichkeiten kostenlos bereitstellt.

„Ohne das herausragende ehrenamtliche Engagement wären solche Umbaumaßnahmen und auch die anschließenden Angebote, die betreut werden, nicht möglich“, hebt Hans-Josef Held hervor und freut sich über die vielen fleißigen Helfer, die immer tatkräftig mit anpacken.

Noch warten die Verantwortlichen auf die Bewilligung der Baumaßnahmen und zeigen sich optimistisch: Mit etwas Glück könne die „neue Mitte“ noch 2020 fertiggestellt werden, sind sich die Godelheimer einig.