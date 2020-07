Persönlicher Abschied

Viele Mitglieder, Kunden und langjährige Weggefährten aus der Bank verabschiedeten sich in diesen Tagen persönlich von ihm. Vorstandsmitglied Ina Kreimer dankte gemeinsam mit Regionalleiter Norbert Meyer Hans-Günter Weskamp für dessen „vorbildliches Engagement und für die langjährige verantwortungs- und vertrauensvolle Arbeit zum Wohle der Volksbank.“

Hans-Günter Weskamps jahrzehntelanger Erfahrung im Kundengeschäft sei es zu verdanken, dass die Volksbank im Petrifeld, für die er 18 Jahre als Filialleiter verantwortlich war, besonders gute Ergebnisse erzielen konnte.

„Hans-Günter Weskamp ist ein Genossenschaftsbanker durch und durch. Die Kunden verlieren einen bodenständigen Banker, der immer Zeit für sie hatte und einen ersten Ansprechpartner, der stets in ihrem Sinne gedacht und seine Beratung darauf abgestellt hat“, betont Norbert Meyer.

Der Region verbunden

„Unser Haus muss in Zukunft auf einen gestandenen Kollegen und anerkannten Repräsentanten verzichten“, ergänzt Ina Kreimer. Zudem stellte Norbert Meyer insbesondere Weskamps Verbundenheit mit der Region und zu seinen Kunden heraus. In seinen fast 50 Bankjahren sei er immer der „Kunden-Mann“ gewesen.

Hans-Günter Weskamp begann seine Ausbildung bei der damaligen Spar- und Darlehenskasse Höxter, einem Vorgängerinstitut der heutigen Volksbank Höxter am 1 . August 1972. Er arbeitete als Filialleiter in verschiedenen Filialen und leitete fast zwölf Jahre die Filiale Ovenhausen von 1980 bis 1992. 2002 übernahm Weskamp die Leitung der Filiale Petrifeld.

Hans-Günter Weskamps Nachfolge hat Dennis Spicker angetreten. Der 35-Jährige aus Amelunxen begann 2003 seine Ausbildung bei der Volksbank Paderborn-Höxter, einem Vorgängerinstitut der heutigen Volksbank Höxter.

Amelunxener übernimmt

Nach seiner Ausbildung arbeitete er als Kundenberater in den Filialen am Möllingerplatz und in Stahle, bis er dann Leiter der Filiale Brenkhausen wurde. Zuletzt war Dennis Spicker im Beratungs-Center am Möllingerplatz als stellvertretender Leiter und in der Kundenberatung mit den Schwerpunkten Vermögen/Gewerbe und Freie Berufe tätig.