Höxter-Boffzen (WB). Immer mehr Menschen in Deutschland schnüren regelmäßig ihre Wanderstiefel. Insbesondere in diesem besonderen Sommer mit zahlreichen Abstands- und Hygieneregelungen hat das Wandern sein angestaubtes Image hinter sich gelassen und zieht Menschen aller Altersklassen in seinen Bann.

Von Westfalen-Blatt