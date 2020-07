Kreis Höxter (WB/üke). Nach der kurzen Zeit von 24 Stunden, in welchen im Kreis Höxter kein neuer offizieller Fall von Covid-19 gemeldet worden war, bleibt es wie bereits am Donnerstag bei einer Infektion. Das war am Freitagmorgen um 9 Uhr der Stand.

Von Westfalen-Blatt