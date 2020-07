Ein Paradies mitten in Höxter

Ehepaar Piepjahn hat sich in Höxter ein Paradies geschaffen 1/33 Foto: Jürgen Drüke

„Auch ich bin begeistert, wenn ich am Vorgarten vorbei zur Arbeit gehe. Hier würde ich gerne einmal einige Minuten inmitten der Blumenpracht sitzen. Wie wird es angesichts des wundervollen Gartens wohl im Haus aussehen?” Diese Frage wird mir Hausherrin Anna-Margarete Piepjahn an diesem sonnigen Vormittag beantworten. Nach der telefonische Anfrage am Vortag bin ich sehr gespannt. „Bitte eintreten“, begrüßt mich die Gastgeberin. „Schön, dass Ihnen unser Vorgarten gefällt.“ Gemälde im Flur, Dekorationen auf einem kleinen Tisch – alles ist geschmackvoll aufeinander abgestimmt. „Gestatten, ich bin Anna-Margarete Piepjahn. Seit sieben Jahren leben wir hier. Fast alles am und im Haus ist nach unseren Ideen entstanden.“

2013 Umzug

2013 sind Maßschneiderin ­Anna-Margarete Piepjahn und ihr Ehemann Gerhard von Erwitzen, wo sie 30 Jahre in einem Fachwerkhaus gelebt haben, nach Höxter gezogen. „Wir haben uns in dem 170 Bürger zählenden Dorf Erwitzen sehr wohlgefühlt. Aufgrund unseres Alters hat es uns in die Stadt gezogen“, sagt die 66-Jährige. Die Immobilie in Höxter habe ihnen auf Anhieb gefallen. Ein Jahr haben sich die Piepjahns Zeit für die Sanierung und die Einrichtung des Hauses genommen. Sie haben gearbeitet, gestrichen, gestaltet und vor allem die eigenen Ideen von einem gemütlichen Zuhause verwirklicht.

In die Wiege gelegt

„Kreativität ist mir in die Wiege gelegt worden. Deshalb bin ich auch Maßschneiderin geworden“, sagt die in Hagen aufgewachsene Frau. „Lebe Dein Leben und genieße jede Sekunde“. Das ist das Motto des Ehepaares. In Hagen und Düsseldorf war Anna-Margarete Piepjahn einst eine gefragte Maßschneiderin. 1984 zog das Ehepaar ins idyllische Erwitzen. „Es waren fast drei wundervolle Jahrzehnte“, sagt der gelernte Dreher Gerhard Piepjahn.

Stilvoll

Das Haus ist stilvoll eingerichtet. „Restaurierte Schränke, Stühle und Tische unter anderem aus der Barockzeit. Spiegel und überall Bilder. Über eine Wendel-Holztreppe geht es nach oben. Dort hat sich die Hausherrin ein Modeatelier eingerichtet. „Hier steht meine Nähmaschine. Sie leistet mir treue Dienste“, weiß die rüstige Frau wem Dank gebührt. Zuletzt habe sie Stoff aus Afrika für ein eigenes Kleid verarbeitet.

Die zweite große Leidenschaft der Höxteranerin ist die Malerei. Herrliche Gemälde zieren das Haus.

Powerfrau

Anna-Margarete Piepjahn, 1,50 Meter groß und 42 Kilogramm leicht, ist besonders stolz auf die kleine Wohnung unterm Dach. „Die habe ich bereits für die Landesgartenschau eingerichtet. Sicherlich werden 2023 viele Besucher nach Höxter kommen und ein Quartier benötigen. Wir stellen die Wohnung mit Bad, einer kleinen Kochecke und einem geschmackvoll eingerichtetem Zimmer zur Verfügung.“

Mut zur Farbe, Wohnaccessoires, verschiedene Lichtinseln, beeindruckende Dekos in allen Zimmern prägen die Wohnung. Die Kreativität von Anna-Margarete Piepjahn kennt keine Grenzen. „Man hat es oder man hat es nicht“, sagt die Powerfrau.

Kalifornischer Flieder

Hinter dem Haus gibt es ebenfalls einen Garten – mit Sitzecke, vielen Blumen und einem kalifornischem Flieder. Die Holzwerkstatt von Gerhard Piepjahn passt ins Bild. „Hier lasse ich meiner Kreativität freien Lauf. Hier bin ich der Fachmann“, stellt der 69-jährige Rentner heraus. Zuschneiden, drechseln, drehen und sägen seien seine Leidenschaft. Das Ehepaar Piepjahn hat seine Ideen umgesetzt. „Es ist schön, wenn die eigene Handschrift Eindruck hinterlässt“, ist die kreative, kleine Frau etwas stolz.

„In Höxter wollen wir nach 30 Jahren im Ruhrgebiet und Düsseldorf sowie fast 30 Jahren im idyllischen Erwitzen nun weitere 30 Jahre verbringen“, haben Anna-Margarete und Gerhard Piepjahn noch sehr viel vor. Die Stadt an der Weser sei wunderbar. „Die Landesgartenschau gehört hier hin. Wir freuen uns drauf“, hat Anna-Margarete Piepjahn bereits weitere Ideen und verspricht: „Die setze ich auch um,“