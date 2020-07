Mit „Down by the Riverside“ eröffnete die „Swingin´Riverside Band“ – eine Formation mit Musikern von beiden Seiten der Weser, das Konzert. Es folgten Songs wie „Jada“, ehe als Highlight die Sängerin Rita Schrader Mayer auf der Bühne erschien, um die Swingschlager „Ain´t (s)he sweet“ oder „Bei mir bist du scheen“ zu interpretieren, aber auch Kurt Weill´s „Mack the knife“.

Zu Gehör kamen auch viele typische New Orleans- und Dixieland-Kompositionen wie „South“ und „When the Saints“ – vorgestellt von einer stabilen Rhythmusgruppe mit Rainer Filter (Drums), Ansgar Engel (Bass) und an den Banjos Heiner Struck und Wulf Weilinger, melodiös umspielt vom Trompeter Freddy Ernst und dem Klarinettisten Wilfried Steinmetz.

Nach einer kurzen Umbaupause fand sich dann die „Streetband“ auf der mit Unterstützung von kulturellen Landesmitteln gestalteten neuen Außenbühne – natürlich mit der Erkennungsmelodie „We shall walk through the Streets of the City“. Das kurzweilige Programm führte über Operettenmelodien wie „Sassa“ und den Beatles-Titel „When I´m 64“ natürlich immer wieder nach New Orleans. Beim „Tiger Rag“ stellten Wilfried Steinmetz an der Klarinette, Ute Gundelach (Posaune), Erich Titzel (Tuba) und Uwe Weyer (Trompete) einen bunten Blumenstrauß bekannter Melodien im Soloteil vor. Ein Club-Sprecher: „Aus beiden Bands wurde zum Konzertende ein großes Orchester gebildet – als Zugabe gab es den Song Ice Cream“.