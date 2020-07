Luftsport Höxter gibt Vollgas

„Immer Vollgas“ – das könnte auch das Motto des Vereins Luftsport Höxter sein. Der wird in diesem Jahr zehn Jahre alt. Als Betreiber des Flugplatzes Höxter-Holzminden hat er diesen stetig weiter entwickelt und zu einem beliebten Ziel für Piloten aus ganz Deutschland gemacht. 8000 Starts und Landungen jährlich gibt es dort inzwischen. Deren Zahl hat sich somit fast verdoppelt seit der Verein den Flugplatz betreibt.

Auch die anstehende Landesgartenschau in Höxter sieht der Verein als Möglichkeit, den Platz als Ziel für Piloten attraktiv zu gestalten. „Wir wollen einen Shuttle-Service anbieten“, berichtet Dr. Nikolaus Müller, seit sechs Jahren Vorsitzender des Vereins. Schon jetzt gibt es Fahrräder, die Piloten und deren Mitflieger nutzen können, um vom Räuschenberg aus das Umland zu erkunden. „Beim Rückweg sollte man allerdings besser schieben wenn es wieder auf den Berg geht“, empfiehlt der Chef des Vereins. E-Bikes seien in der Anschaffung zu teuer und müssten zudem ständig unterhalten werden.

Beliebtes Ziel

Aber trampelunwillige Luftsportbegeisterte, die zur Schau wollen, können hoffen: Wie der Vorsitzende berichtet, plant der Verein, Mietautos zur Verfügung zu stellen. „Es gibt da einen Anbieter, der sich darauf spezialisiert hat, kleinere Flugplätze mit Mietautos zu versorgen“, erläutert er. Mit diesem wolle man sich in Verbindung setzen.

Mit Luftsport Höxter über das Weserbergland 1/21 Foto: Frank Spiegel

Foto: Frank Spiegel

Foto: Frank Spiegel

Foto: Frank Spiegel

Foto: Frank Spiegel

Foto: Frank Spiegel

Foto: Frank Spiegel

Foto: Frank Spiegel

Foto: Frank Spiegel

Foto: Frank Spiegel

Foto: Frank Spiegel

Foto: Frank Spiegel

Foto: Frank Spiegel

Foto: Frank Spiegel

Foto: Frank Spiegel

Foto: Frank Spiegel

Foto: Frank Spiegel

Foto: Frank Spiegel

Foto: Frank Spiegel

Foto: Frank Spiegel

Foto: Frank Spiegel

Doch auch schon jetzt gibt es gute Gründe für Piloten, den Flugplatz nahe Brenkhausen anzufliegen. „Da wäre zum einen das Café hier oben, das einen hervorragenden Ruf genießt“, verrät der stellvertretende Vorsitzende Uwe Horn. Hinzu komme, dass der Platz die drittpreiswertesten Spritpreise deutschlandweit habe. Dabei spielt dem Verein auch die Lage in die Karten. „Dadurch, dass wir im Zentrum Deutschlands sind, landen viele Piloten gern hier, tanken auf, trinken Kaffee und essen Kuchen“, weiß Uwe Horn.

Und Einnahmen hat der Verein auch nötig. Wie der Vorsitzende ausführt, investiert dieser jährlich etwa 30.000 Euro in den Erhalt und die Entwicklung der Infrastruktur des Platzes. Hinzu kommen 5000 Euro Pacht jährlich, den der Verein an die Stadt Höxter zahlt. Er hat sich verpflichtet, das Gelände als Verkehrsflughafen zu betreiben. „Konkret heißt das, dass wir eine Betriebspflicht haben. Von 10 bis 19 Uhr müssen wir durchgehend erreichbar sein. Lande- und Startwünsche außerhalb müssen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten regeln“, erklärt Dr. Nikolaus Müller.

Einnahmen generiert der Verein nach seinen Ausführungen unter anderem aus Start- und Landegebühren, der Vermietung von Hallen, der Verpachtung des Cafés und den Gebühren, die die Flugschulen an den Verein zahlen.

Befeuerung kommt

In Kürze will Luftsport Höxter ein ehrgeiziges Projekt in Angriff nehmen: Die Landebahn soll eine Befeuerung bekommen, um sie so bis 22 Uhr nutzen zu können. „Aktuell ist es für uns schwer, die Nachtflugausbildung anzubieten, weil wir hier keine Befeuerung haben“, sagt Jugendwart Bernhard Hölzemann. Derzeit müsse dann auf andere Flugplätze ausgewichen werden, was zumeist mit Aufwand verbunden sei. 120.000 Euro kostet die Maßnahme. Diese wird zu 80 Prozent durch das Land gefördert.

Sie könnte noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Dabei vorbereitet werden soll auch die so genannte Gleitwegbefeuerung. Mit deren Installation rechen die Flieger im nächsten oder übernächsten Jahr.

Dr. Nikolaus Müller legt dabei Wert auf die Feststellung, dass sich die anliegenden Ortschaften keine Sorgen wegen zusätzlichen Lärms machen müssten. Der Vorsitzende: „Wir planen, nur einen Tag im Monat die Nachtflugausbildung anzubieten. Die Befeuerung macht aber auch Sinn, weil sie in der übrigen Zeit die Sicherheit erhöht.“ Der Verein wolle ein gutes Verhältnis mit den Menschen im Umfeld des Flugplatzes. „Zum Glück liegen wir hier recht hoch, so dass sich die Lärmbelästigung in Grenzen hält. Darüber hinaus haben wir aber auch klare Anflugregeln“, stellt der Vorsitzende klar. Diese seien so gewählt, dass sie möglichst wenig über bebautes Gebiet führten. „Hinzu kommt, dass der Anteil der Ultraleicht-Flieger immer weiter zunimmt – und die sind auch ultraleise“, ergänzt Bernhard Hölzmann.

Gutes Verhältnis

Und in einem solchen leitet Christopher Döring nach 20 Minuten über Höxter und Holzminden die Landung ein. Seit seinem zwölften Lebensjahr ist er vom Fliegen begeistert. Beinahe jede freie Minute verbringt der im Rettungsdienst Tätige am Räuschenberg, oft auch im Tower. Seine Vereinskollegen nennen ihn die „freundliche Stimme von Höxter“. „Er hat einfach eine tolle Art, die Piloten anzusprechen“, erklärt Dr. Nikolaus Müller die Bezeichnung. Nahezu butterweich setzt das Flugzeug auf. Döring wendet die Maschine und fährt zum Hangar, nicht ohne seinen Mitflieger noch einmal einzubeziehen. Der weiß jetzt, wie man den Motor eines Ultraleichtflugzeuges stoppt.