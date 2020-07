Am 11. März gastierte in der Stadthalle Beverungen die Big Band der Bundeswehr auf Einladung des Rotary-Clubs Höxter. „Das fulminante Konzert begeisterte die Zuschauer und bereitete auch den Akteuren auf der Bühne sichtlich Vergnügen“, sagt Rotary-Sprecher Achim Frohss.

Einzigartiger Charakter

Umso erfreulicher sei es für den Rotary-Club, jetzt den Erlös aus dem Konzert übergeben zu können. Zu diesem Anlass extra angereist war Stabshauptmann Johannes Langendorf, Tourmanager der Big-Band. „Wer hätte gedacht, dass das Konzert in Beverungen der auf absehbare Zeit letzte Live-Auftritt der Big-Band in diesem Jahr war“, sagte der Offizier zum im Nachhinein einzigartigen Charakter des Konzerts.

„Die Big-Band verzichtet auch beim Konzert in Beverungen auf ein Honorar, so dass der Erlös der Veranstaltung in voller Höhe gemeinnützigen Zwecken zu Gute kommen kann“, so Langendorf weiter.

Kein Honorar

Darüber freuten sich besonders die Vertreter der Jugendfeuerwehren im Kreis Höxter und die Vertreter des Trägervereins Bildungshaus Modexen, auf die die Überschüsse hälftig aufgeteilt wurden. Die Jugendfeuerwehr wird die Spende für ihre wertvolle Arbeit mit dem Feuerwehrnachwuchs verwenden, das Bildungshaus Modexen wird in die Multi-Media-Ausstattung des im Bau befindlichen Seminargebäudes investieren.

„Der Rotary-Club Höxter ist froh, durch den Auftritt dieser einzigartigen Big-Band wieder in großem Umfang Spendenmittel für Einrichtungen im Kreis Höxter bereitstellen zu können“ sagte Friedhelm Spieker, Präsident des Rotary-Clubs zum Zeitpunkt des Konzertes, anlässlich der Übergabe des Spendenschecks.