Die Arbeiten des heimischen Netzbetreibers werden im Gebiet am Stahler Ufer (Bereich Firma Bosse und Autohaus Beineke), in der Holzmindener Straße (Bereich Beineke und Wirtschaftsweg Autohaus B&K) und am Wirtschaftsweg parallel zur Abfahrt von der Bundesstraße 64 durchgeführt.

„Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis in den Herbst hinein und dienen der Sicherstellung der Stromversorgung auch vor dem Hintergrund des gestiegenen Bedarfs in diesem Bereich“, teilt das Unternehmen mit.

Stromunterbrechungen möglich

Während der Maßnahmen kann es zu kurzzeitigen Stromunterbrechungen kommen, die in aller Regel 24 Stunden vorher per Brief oder Handzettel angekündigt und mit betroffenen Gewerbetreibenden abgestimmt werden. Während der Bauarbeiten wird es zu kurzfristigen Einschränkungen für den Durchgangs- und Parkverkehr kommen.

Fahrbahnstücke an den jeweiligen Bauabschnitten müssen voll oder halbseitig gesperrt werden. Fuß- und Radverkehr können den Bereich passieren, werden aber um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.