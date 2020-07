Irritationen in Höxter um Bürgermeisterkandidat Daniel Razat

Höxter (WB/thö). In Höxter gibt es Irritationen um den Bürgermeisterkandidaten Daniel Razat. Der 39-Jährige wird in einem Verzeichnis aller Bürgermeisterkanidaten für die Sitzung des Wahlausschusses am kommenden Donnerstag als CDU-Wahlvorschlag geführt.