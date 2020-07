Lehrlinge erhalten Gesellenbriefe

15 Lehrlinge

Für 15 Lehrlinge des Ausbildungsjahrganges 2017 bis 2020, die in Maler- und Lackiererbetrieben des Kreises Höxter ausgebildet wurden, endete jetzt mit der Aushändigung der Prüfungszeugnisse und der Gesellenbriefe in der Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg in Brakel die erfolgreiche Ausbildungszeit.

Lehrlingswart und Prüfungsausschussvorsitzender Thomas Hartmann begrüßte die Mitglieder des Gesellenprüfungsausschusses und ganz besonders die jungen Gesellinnen und Gesellen zu deren Verabschiedung. Er beglückwünschte die anwesenden Absolventen zum erfolgreichen Ablegen der Gesellenprüfung und lobte die guten Prüfungsleistungen.

„Sie haben einen vielseitigen und zukunftssicheren Ausbildungsberuf erlernt, und jede Baustelle ist eine neue Herausforderung, wo man dazulernen kann, und gute Fachkräfte werden immer gesucht“, richtete Thomas Hartmann das Wort an die Junghandwerker. Er appellierte an die Prüfungsabsolventen im erlernten Beruf zu bleiben und weiter zu machen, denn der Beruf biete neben guten Verdienstmöglichkeiten auch hervorragende Weiterbildungsmöglichkeiten und beste Beschäftigungsaussichten.

Anschließend sprach er die anwesenden jungen Gesellen und Gesellinnen von ihren Verpflichtungen aus dem bestehenden Berufsausbildungsvertrag los.

Losgesprochen

Ulrich Mau vom Berufskolleg Kreis Höxter Brakel schloss sich den Glückwünschen an. Er konnte auf eine tolle und gute Zeit zurück blicken. „Durch die gegenseitige Anerkennung und die gute Zusammenarbeit herrschte immer eine angenehme Atmosphäre während des Unterrichtes.“ Für die Zukunft wünschte er seinen ehemaligen Schülern alles Gute für den weiteren beruflichen Weg.

Für besonders gute Prüfungsleistungen wurden die Auszubildenden Nathalie Franke aus Höxter, Fabian Otte aus Borgentreich und Michael Krelaus aus Brakel mit einer Buchprämie der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld ausgezeichnet.

Vor dem Prüfungsausschuss der Maler- und Lackierer-Innung Höxter-Warburg unter dem Vorsitz von Thomas Hartmann, Warburg, legten folgende Maler-Auszubildenden ihre Gesellenprüfung mit Erfolg ab und konnten ihren Gesellenbrief in Empfang nehmen.

Die neue Gesellen

Akram Al Sindi bei Stefan Petry, Bad Driburg; Timo Dettmar bei Jörg Lange GmbH & Co. KG, Marienmünster; Celine Eging bei Georg Weber, Marienmünster; Nathalie Franke bei Michael Amstutz GmbH, Brakel; Maximilian Haake bei Caritas Wohnen im Erzbistum Paderborn, Warburg; Johannes Devon Held bei Söder Malerwerkstätten, Beverungen; Marcel Holzhauer bei Heinrich Colli, Warburg; Felix Jarraß bei Dawid Surma, Warburg; Felix Klose und Michael Krelaus bei Josef Willeke GmbH & Co. KG, Brakel; Jan Nick Lücke bei Günter Niggemann, Borgentreich; Fabian Otte bei Dirk Otte, Borgentreich; Monique Siekmann bei Kolping-Berufsbildungswerk, Brakel; Andreas Tomic bei Alfred Gemmeke GmbH & Co. KG, Steinheim; Kevin Vieth bei Wladimir Schmidt, Höxter.