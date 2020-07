Düfte und Aromen erleben

Holzminden (thö). Wenn in Höxter in drei Jahren die Landesgartenschau an den Start geht, soll in der niedersächsischen Nachbarstadt ein museales Glanzlicht eröffnen: Mit dem Duft- und Aromenmuseum „Sensoria“ will Holzminden an seine reiche Geschichte auf diesem Gebiet erinnern. Beide Projekte sollen voneinander profitieren.

Von Westfalen-Blatt