Rettungsanker für den Einzelhandel

Ob und in welcher Form sich auch Städte im Kreis Höxter beteiligen, wollen Stadtverwaltungen und Werbegemeinschaften nach den Sommerferien entscheiden. Grundlage sei, so Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, dass „der örtliche Einzelhandel wegen der Corona-Pandemie gefährdet ist.“

Wirtschaftsfaktor

„Generell sind verkaufsoffene Sonntage ein wichtiger Wirtschaftsfaktor – auch als gutes Pendant zum Onlinehandel“, sagt zum Beispiel Brakels Bürgermeister Hermann Temme auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage. Bislang sei in Brakel ein verkaufsoffener Sonntag coronabedingt ausgefallen und auch der für den Annentag vorgesehene Sonntag müsse leider ausfallen. „Unter Einhaltung der Hygieneregeln sowie der Mund- und Nasenschutzpflicht können verkaufsoffene Sonntage unsere Brakeler Einzelhändler erheblich unterstützen”, sagt Hermann Temme. Zur Zeit würden die Vorlagen für die politischen Sitzungen im September erarbeitet. Gespräche mit dem Werbering Brakel hätten bereits stattgefunden. Bürgermeister Temme: „Der Großteil der Brakeler Kaufmannschaft musste durch die Corona-Pandemie herbe Verluste hinnehmen. Weitere fundierte Gespräche werden vor der Ratssitzung stattfinden.“

„Wir warten ab“

Auch in Beverungen gibt es noch keine konkreten Beschlüsse. Für die Weserstadt teilt ihr Bürgermeister Hubertus Grimm mit: „Wir warten zunächst ab, inwieweit die Einzelhändler verkaufsoffene Sonntage wünschen. Für 2020 sind ursprünglich noch zwei Sonntage im November (Martinstag) und Dezember (Weihnachtsmarkt) geplant.“

Lieber lokal kaufen

Verkaufsoffene Sonntage im zweiten Halbjahr hält Jens Klingemann vom gleichnamigen Höxteraner Mode- und Sporthaus für durchaus sinnvoll. Auch in der Kreisstadt sind Werbegemeinschaft und Stadtverwaltung in Gesprächen, ob und in welcher Weise verkaufsoffene Sonntage dem örtlichen Einzelhandel, der Gastronomie und den Hoteliers helfen können. „Allerdings würden die Sonntage ja ohne ein begleitendes Fest durchgeführt. Einen Huxori-Markt mit 150.000 Besuchern können sie natürlich nicht ersetzen“, gibt Jens Klingemann im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT zu bedenken. Er setzt deshalb vor allem auf die Initiative „Kauf lokal“. Für die Geschäfte in Höxter sei zur Zeit jeder Euro wichtig. „Wer sein ‚Geschäft um die Ecke‘ auch morgen noch haben will, muss sich statt im Internet bei den lokalen Händlern umsehen. Und das am besten von montags bis samstags“, sagt Klingemann auch als stellvertretender Vorsitzender der Werbegemeinschaft Höxter. Es gehe in einem „besonders herausfordernden Jahr“ um Existenzen. In den kommenden Wochen werde in Höxter geplant, ob einzelne verkaufsoffene Sonntage machbar sind und wie sie durchgeführt werden könnten.

Kein Käsemarkt

In Nieheim hätte in einigen Wochen der 12. Deutsche Käsemarkt für Besucherandrang in der Weberstadt und damit sicher ebenso bei dem ein oder anderen Einzelhändler gesorgt. Auch diese Veranstaltung mit bundesweitem Interesse ist Opfer des Coronavirus’ geworden. Für die Stadt Nieheim teilte Sandra Elsner vom Amt für Bürgerdienste nun mit: „Nach derzeitigem Stand gibt es in Nieheim keine Planungen, von der Sonderregelung der Durchführung von verkaufsoffenen Sonntagen ohne Anlassbezug Gebrauch zu machen.“

Zweifel am Nutzen

Volle Innenstädte beim Käsemarkt, bei Huxori, Annentag, Oktoberwoche oder Karneval sind eben auch durch verkaufsoffene Sonntage nicht zu ersetzen. Überhaupt ist die Kauflaune in Coronazeiten, auch im Kreis Höxter, getrübt. Die Rücknahme des Lockdowns hat nicht dazu geführt, dass die Umsätze wieder auf das vorherige Niveau gestiegen sind. Die zusätzlichen Sonntage sollen nach dem Willen der Landesregierung dazu dienen, „damit der Einzelhandel aufholen kann, was er seit März an Umsatzeinbußen zu verzeichnen hat“.

Ob das in den Kleinstädten des Kreises Höxter auch ohne ein begleitendes Fest funktioniert, bezweifeln Kommunen und Geschäftsleute gleichermaßen. Auch die Landesregierung gibt zu, dass „eine vollständige Abwehr dieser Gefährdung allein durch verkaufsoffene Sonn- und Feiertage nicht zu erwarten“ sei.