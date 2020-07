Nach Höxter, Borgentreich und Brakel gibt es eine weitere Neuinfektion in Höxter und eine in Bad Driburg.

Aktuell gibt es damit 378 bestätigte Infektionen: 34 in Bad Driburg, 20 in Beverungen, 40 in Borgentreich, 18 in Brakel, 71 in Höxter, 10 in Marienmünster, 13 in Nieheim, 33 in Steinheim, 107 in Warburg und 32 in Willebadessen. 355 Menschen haben die Infektion inzwischen überstanden, 18 starben.

Die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Höxter liegt bei 2,82 auf 100.000 Einwohner. Bei einer Obergrenze von 50 würden weitere Beschränkungen verhängt werden müssen.