Kreis Höxter (WB). Ein neuer Fall eines positiv auf das Coronavirus getesteten Mitbürgers in Höxter ist am Wochenende gemeldet worden. Da in der gleichen Zeit aber auch ein Patient genesen ist, bleibt der so genannte Sieben-Tages-Inzidenz wir zuvor bei 2,82 auf 100.000 Einwohner.

Von Westfalen-Blatt