Traum der Bielenberg-Biker wird wahr

„Grünes Klassenzimmer“

„Der Rest der Freifläche wird im Rahmen des Projektes ‚Grünes Klassenzimmer‘ als artenreiche Wiese angelegt“, wie Dr. Burkhard Beinlich, Leiter der Biologischen Station des Kreises Höxter, den Jugendlichen zu Beginn der Streckenbauarbeiten erläutert. Umgesetzt wird die Naturschutzmaßnahme durch das „Naturschutz- und Beschäftigungsprojektprojekt am Bielenberg“.

Neue Radcross-Strecke am Bielenberg 1/7 Foto: Stadt Höxter

Foto: Stadt Höxter

Foto: Stadt Höxter

Foto: Stadt Höxter

Foto: Stadt Höxter

Foto: Stadt Höxter

Foto: Stadt Höxter

Lange Zeit konnten die Radcrosser ihre bevorzugte Freizeitbeschäftigung nur eingeschränkt ausüben, nachdem sie ihre frühere Strecke in Lütmarsen hatten aufgegeben müssen. Die Stadt hatte sich daraufhin zusammen mit den Jugendlichen auf die Suche nach einer geeigneten Ersatzfläche gemacht. Am Bielenberg wurde man schließlich fündig.

Biker mit Spaten

Leidenschaftlich und in großer Zahl schuften nun die Bielenberg-Biker mit Spaten und Schaufeln, Hacken und Harken. Sie modellieren die vom Bagger aufgetürmten Erdhaufen, planieren an manchen Stellen und füllen an anderen auf, fahren Probe, testen Sprünge, verbessern hier und dann wieder dort – bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. Dann beißen sie schnell in ein Brötchen und ziehen zum nächsten Hügel. Bewundernde Zustimmung gab es von den Jugendlichen für den Baggerfahrer des städtischen Bauhofs, Marvin Köhne. „Der kann was!“, sind sie vom Geschick des Mannes an der Schaufel beeindruckt.

Verantwortung

Baudezernentin Claudia Koch freut sich, dass das Cross-Projekt rechtzeitig zur Schönwetterperiode der Sommerferien begonnen werden konnte. Sie betonte, dass die Jugendlichen „eine wesentliche Verantwortung nicht nur beim Bau der Strecke, sondern auch bei deren späterer Benutzung“ hätten. Regelmäßig werde sich die Verwaltung mit den beiden Sprechern der Jugendlichen austauschen, um eine reibungslose Nutzung sicherzustellen.

Bald fertig

In wenigen Tagen wird die Strecke weitgehend fertiggestellt sein und anschließend offiziell freigegeben. Bis dahin heißt es, die Pedalen noch etwas stillzuhalten.