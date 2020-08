Den dritten Tag in Folge haben sich die Zahlen nicht verändert. Immer noch gelten sechs Menschen im Kreis, drei davon in Höxter, als aktiv infiziert. Im Gegensatz zu anderen Regionen in Deutschland und vor allem in der Welt, bleibt das Ansteckungsrisiko also gering.

Der so genannte Inzidenz-Wert verharrt also auf 1,41, erst ab 50 Neu-Infektionen auf 100.000 Einwohner pro Woche drohen Maßnahmen. Den Spitzenwert hatte der Kreis Höxter am 4. April mit 68,35 erreicht.