Insgesamt gibt es bislang 379 bestätigte Infektionen im Kreisgebiet. 356 Erkrankte sind genesen, 18 verstorben.

In Höxter gibt es gegenwärtig zwei an Corona Erkrankte, in Bad Driburg, Brakel und Borgentreich jeweils eine Person.

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt unverändert bei 1,41. Bei einer Obergrenze von 50 würden weitere Beschränkungen verhängt werden müssen.