Stahle WB). Bei einer Schießerei in Stahle am Wochenende (das WB berichtete) hat der mutmaßliche Täter seine Nachbarn mit einer Schusswaffe – später stellte sich heraus, dass es sich um eine Schreckschusswaffe handelte – bedroht und auch auf sie geschossen. Unter den Angegriffenen befand sich auch ein fünf Wochen altes Baby. „Wir wussten ja nicht, dass er keine echten Waffen hatte, wir fühlten uns mit dem Tod bedroht“, schildert ein Nachbar, der den Täter schließlich entwaffnen konnte, die Situation. Er und seine Familie können nicht verstehen, warum der Täter, der gleich mehrmals mit unterschiedlichen Waffen gedroht, geschossen und auch rechtsradikales Gedankengut geäußert hat, so schnell aus dem Polizeigewahrsam entlassen wurde. Gestern Abend konnte die Familie beim Amtsgericht in Höxter eine Einstweilige Verfügung erwirken. Der mutmaßliche Täter darf sich den Nachbarn höchstens auf 20 Meter nähern. Es ist ihm auch untersagt, ein „Zusammentreffen“ mit der Familie „herbeizuführen“ oder ihnen aufzulauern. Auch ist ihm laut Gericht nicht gestattet, telefonisch oder anderweitig Kontakt mit ihnen aufzunehmen.

Von Ralf Brakemeier